3117: vítima ou testemunha de assédio? Alerta

Para parar um abusador, você precisa de coragem ou de um telefone

Se você é vítima ou testemunha de uma agressão, de assédio, incluindo assédio sexual no transporte, não existem 36 soluções, existem 5 :

31 17 : ligue para 3117 31 17 7 : envie um SOS com um SMS simples para 31 17 7. 31 17 Alert, o app: Ative o alarme discretamente com este aplicativo móvel disponível para iOS e Android Aplicativo móvel Île-de-France Mobilités : pressione o botão "31 17" acessível na página inicial do aplicativo Terminal de chamada : nas estações SNCF ou da RATP, terminais de chamada estão sempre disponíveis e também oferecem a possibilidade de lançar um alerta

Qualquer que seja a opção escolhida, um operador estará lá para atender, notificar as forças de segurança ou os serviços de emergência e orientar sobre o que fazer, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Assédio sexual é crime

É importante denunciar uma agressão rapidamente e levar os fatos divulgados à atenção da polícia. O assédio sexual é punível pelo Código Penal e os culpados passam a prisão.