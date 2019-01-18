3117: vítima ou testemunha de assédio? Alerta
Para parar um abusador, você precisa de coragem ou de um telefone
Se você é vítima ou testemunha de uma agressão, de assédio, incluindo assédio sexual no transporte, não existem 36 soluções, existem 5 :
- 31 17 : ligue para 3117
- 31 17 7 : envie um SOS com um SMS simples para 31 17 7.
- 31 17 Alert, o app: Ative o alarme discretamente com este aplicativo móvel disponível para iOS e Android
- Aplicativo móvel Île-de-France Mobilités : pressione o botão "31 17" acessível na página inicial do aplicativo
- Terminal de chamada : nas estações SNCF ou da RATP, terminais de chamada estão sempre disponíveis e também oferecem a possibilidade de lançar um alerta
Qualquer que seja a opção escolhida, um operador estará lá para atender, notificar as forças de segurança ou os serviços de emergência e orientar sobre o que fazer, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Assédio sexual é crime
É importante denunciar uma agressão rapidamente e levar os fatos divulgados à atenção da polícia. O assédio sexual é punível pelo Código Penal e os culpados passam a prisão.
Serviços de alerta no transporte em Île-de-France
Imagem 1 de 4
Meios concretos para combater o assédio e a incivilidade no transporte na Île-de-France
Desde 2016, a Île-de-France Mobilités tem investido fortemente para melhorar a segurança no transporte público.
Em cinco anos, mais de 1.000 agentes de segurança adicionais foram destacados para garantir a segurança das suas viagens, ou seja, um total de mais de 4.000 agentes atualmente presentes em toda a rede.
Até 2027, haverá 5.000.
Por meio de sua presença tranquilizadora e dissuasora, esses agentes contribuem para melhorar sua tranquilidade diariamente.
Proteção por vídeo do seu transporte: 80.000 câmeras presentes na rede da Île-de-France
Além desses funcionários, há proteção por vídeo, com, desde 2022, quase 100% das estações e estações, ônibus, trens, RER e bondes cobertos pelas 80.000 câmeras instaladas em toda a rede.
A descida sob demanda a partir das 22h é uma realidade em toda a Île-de-France
Você fica apreensivo de andar sozinho à noite? A Île-de-France Mobilités oferece serviço de descida sob demanda, em toda a Île-de-France.
O que é? A possibilidade de simplesmente pedir ao seu motorista para te deixar o mais perto possível da sua casa, entre dois pontos de ônibus.