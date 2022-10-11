Île-de-France Mobilités está comprometida com um transporte cada vez mais seguro

1000 agentes adicionais até 2027

Mais de 3.000 agentes de prevenção e segurança estão implantados na rede de transporte público Île-de-France Mobilités.

Nas plataformas, nas estações, nas estações e no material rodante: patrulhas da RATP, da SNCF, mas também equipes de segurança privadas e mediadores, garantem a segurança dos usuários diariamente, além das forças policiais nacionais e da gendarmaria. Até 2027, serão 5.000, graças à contratação de 1.000 novos funcionários.

Por meio de sua presença tranquilizadora e dissuasora, esses agentes contribuem para melhorar sua tranquilidade diariamente.

Criação de uma brigada regional de transporte

Criada na primavera de 2024, a Brigada Regional de Transporte é uma patrulha de 50 oficiais (serão cem até o final de 2024) cuja missão é combater o tráfico de drogas e a venda ambulante no transporte público.

50 equipes de segurança canina reagirão em caso de bagagem abandonada

Essas equipes, compostas por cães e seus condutores, garantem a segurança, eliminam dúvidas caso objetos sejam abandonados em trens e estações e melhoram a pontualidade ao reduzir os tempos de intervenção.