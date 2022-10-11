Île-de-France Mobilités está comprometida com um transporte cada vez mais seguro

Permitir que todos viajem com confiança, a qualquer momento, é uma prioridade para a Île-de-France Mobilités.

A cada ano, são investidos 300 milhões de euros para garantir a segurança no transporte público na região de Île-de-France.

Videovigilância, reforço de equipes, descida sob demanda após as 22h, número de alerta, centro de coordenação... Descubra todas as iniciativas para garantir sua segurança no transporte para Île-de-France.

Cada vez mais recursos humanos

©Aymeric Guillonneau - Região da Île-de-France

1000 agentes adicionais até 2027

Mais de 3.000 agentes de prevenção e segurança estão implantados na rede de transporte público Île-de-France Mobilités.

Nas plataformas, nas estações, nas estações e no material rodante: patrulhas da RATP, da SNCF, mas também equipes de segurança privadas e mediadores, garantem a segurança dos usuários diariamente, além das forças policiais nacionais e da gendarmaria. Até 2027, serão 5.000, graças à contratação de 1.000 novos funcionários.

Por meio de sua presença tranquilizadora e dissuasora, esses agentes contribuem para melhorar sua tranquilidade diariamente.

Criação de uma brigada regional de transporte

Criada na primavera de 2024, a Brigada Regional de Transporte é uma patrulha de 50 oficiais (serão cem até o final de 2024) cuja missão é combater o tráfico de drogas e a venda ambulante no transporte público.

50 equipes de segurança canina reagirão em caso de bagagem abandonada

Essas equipes, compostas por cães e seus condutores, garantem a segurança, eliminam dúvidas caso objetos sejam abandonados em trens e estações e melhoram a pontualidade ao reduzir os tempos de intervenção.

Centro de Coordenação Operacional de Segurança: Colaborando para Ganhar Eficiência

Inaugurado em julho de 2022, o CCOS desempenha um papel importante na coordenação das ações de segurança na rede.

Conectado a agentes de campo e imagens em tempo real das 80.000 câmeras de vigilância da rede, este centro de coordenação de próxima geração está localizado no coração da Prefeitura de Polícia de Paris.

Reúne, 7 dias por semana e 24 horas por dia, agentes da SNCF, da RATP e da polícia sob a autoridade do Prefeito de Polícia, para melhor organizar as missões de campo e garantir efetivamente a segurança da rede de transporte.

80.000 câmeras de videovigilância para garantir a segurança no transporte

©Cyril Badet - Île-de-France Mobilités
©Cyril Badet - Île-de-France Mobilités

Embora os recursos humanos sejam essenciais para garantir a segurança no transporte, a proteção por vídeo é um recurso adicional.

Hoje, quase 100% dos trens, RER, ônibus e bondes são protegidos por vídeo graças a nada menos que 80.000 câmeras distribuídas por toda a rede.

Transporte moderno para melhorar a sensação de segurança

E como no transporte nos sentimos mais seguros em espaços limpos, bem iluminados e em trens "abertos" que nos permitem passar facilmente de um carro para outro, a Île-de-France Mobilités e seus parceiros atuam diariamente para manter, renovar e substituir material rodante e infraestrutura para uma experiência de transporte mais relaxante.

3117: o número a ser alertado em caso de emergência

Você é vítima ou testemunha de um abuso de assédio, incluindo assédio sexual?

Cinco soluções para te ajudar, 24 horas por dia, 7 dias por semana:

  1. Ligue : ligue para o 3117
  2. SMS : Envie uma mensagem para 31177
  3. Aplicativo Île-de-France Mobilités: relate os fatos pressionando o botão 3117 na tela inicial do seu app
  4. Ligue para o terminal na estação ou estação : na estação SNCF ou estação da RATP, os terminais de chamada estão sempre disponíveis e também oferecem a possibilidade de lançar um alerta

Qualquer que seja a opção escolhida, um agente treinado estará lá para atender, notificar as forças de segurança ou os serviços de emergência e orientar o que fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Embarque sob demanda nos ônibus a partir das 22h.

Peça para seu motorista te deixar entre dois pontos de ônibus para te levar mais perto do destino, depois das 22h? É possível em toda a Île-de-France.

