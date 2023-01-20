Conferência de Financiamento do Transporte Público

Por que organizar uma Conferência de Financiamento de Transporte?

A rede de transporte público na região de Île-de-France é a segunda mais densa e a quarta mais extensa do mundo. Nos próximos dez anos, a rede de metrô terá dobro de tamanho, com a chegada gradual das linhas 15, 16, 17 e 18. O RER E vai até Mantes-la-Jolie, e a rede de bondes será multiplicada. Quanto ao número de ônibus, será 20% maior.

Um desenvolvimento sem precedentes do transporte público na região da Île-de-France... o que exigirá um orçamento operacional adaptado.