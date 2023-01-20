Conferência de Financiamento do Transporte Público

A Conferência de Financiamento do Transporte Público 2024-2030 é um dia inteiro e uma multidão de atores do mundo do transporte – especialistas, políticos, associações de usuários – se reúne para imaginar, inovar, projetar e refletir coletivamente sobre os termos e condições do financiamento sustentável da mobilidade coletiva na região de Île-de-France.

Por que organizar uma Conferência de Financiamento de Transporte?

A rede de transporte público na região de Île-de-France é a segunda mais densa e a quarta mais extensa do mundo. Nos próximos dez anos, a rede de metrô terá dobro de tamanho, com a chegada gradual das linhas 15, 16, 17 e 18. O RER E vai até Mantes-la-Jolie, e a rede de bondes será multiplicada. Quanto ao número de ônibus, será 20% maior.

Um desenvolvimento sem precedentes do transporte público na região da Île-de-France... o que exigirá um orçamento operacional adaptado.

Como seu transporte público é financiado?

O financiamento do transporte público é um ecossistema plural e crucial que permite à rede se modernizar, ganhar precisão, avançar para energias e materiais mais sustentáveis a cada ano, ao mesmo tempo em que oferece à Île-de-France Mobilités a oportunidade de oferecer tarifas preferenciais e auxílio financeiro aos usuários, tornando a mobilidade acessível a todos.

Na pauta desta primeira Conferência de Financiamento de Transporte Público 2024-2030

  • Um diagnóstico dos custos operacionais das novas linhas e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
  • Elaborando um novo modelo de financiamento
  • O papel social e ecológico dos preços do transporte - com uma perspectiva internacional
  • A identificação de possíveis novas receitas para os Île-de-France Mobilités
  • E a abertura a propostas políticas graças aos cadernos dos atores escritos pelos grupos políticos da Região

Assises du financement: faça suas perguntas diretamente aos participantes!

Embora os Assises du financement reúnam fisicamente um grupo de especialistas e representantes eleitos, eles estão abertos a todas as perguntas e sugestões.

Você tem alguma proposta para tornar o orçamento do transporte público na região da Île-de-France sustentável?

Compartilhe no Twitter, o dia todo de 23 de janeiro, pela hashtag #AssisesTransportsIDF. Pode ser submetido aos participantes, ao vivo.