Conferência de Financiamento do Transporte Público
A Conferência de Financiamento do Transporte Público 2024-2030 é um dia inteiro e uma multidão de atores do mundo do transporte – especialistas, políticos, associações de usuários – se reúne para imaginar, inovar, projetar e refletir coletivamente sobre os termos e condições do financiamento sustentável da mobilidade coletiva na região de Île-de-France.
Por que organizar uma Conferência de Financiamento de Transporte?
A rede de transporte público na região de Île-de-France é a segunda mais densa e a quarta mais extensa do mundo. Nos próximos dez anos, a rede de metrô terá dobro de tamanho, com a chegada gradual das linhas 15, 16, 17 e 18. O RER E vai até Mantes-la-Jolie, e a rede de bondes será multiplicada. Quanto ao número de ônibus, será 20% maior.
Um desenvolvimento sem precedentes do transporte público na região da Île-de-France... o que exigirá um orçamento operacional adaptado.
Como seu transporte público é financiado?
O financiamento do transporte público é um ecossistema plural e crucial que permite à rede se modernizar, ganhar precisão, avançar para energias e materiais mais sustentáveis a cada ano, ao mesmo tempo em que oferece à Île-de-France Mobilités a oportunidade de oferecer tarifas preferenciais e auxílio financeiro aos usuários, tornando a mobilidade acessível a todos.
Na pauta desta primeira Conferência de Financiamento de Transporte Público 2024-2030
- Um diagnóstico dos custos operacionais das novas linhas e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
- Elaborando um novo modelo de financiamento
- O papel social e ecológico dos preços do transporte - com uma perspectiva internacional
- A identificação de possíveis novas receitas para os Île-de-France Mobilités
- E a abertura a propostas políticas graças aos cadernos dos atores escritos pelos grupos políticos da Região
Assises du financement: faça suas perguntas diretamente aos participantes!
Embora os Assises du financement reúnam fisicamente um grupo de especialistas e representantes eleitos, eles estão abertos a todas as perguntas e sugestões.
Você tem alguma proposta para tornar o orçamento do transporte público na região da Île-de-France sustentável?
Compartilhe no Twitter, o dia todo de 23 de janeiro, pela hashtag #AssisesTransportsIDF. Pode ser submetido aos participantes, ao vivo.