Pontualidade no RER B, C e D: uma campanha te dá direito a reembolsos

Passageiros em uma plataforma de trem © Île-de-France Mobilités
Pelo quinto ano consecutivo, a Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de reembolso para compensar assinantes do Navigo que usam regularmente linhas cuja pontualidade caiu abaixo de 80% por mais de três meses.

Em 2023, 15 eixos foram envolvidos. Em 2025, haverá apenas duas, às quais a Île-de-France Mobilités optou por adicionar outras três seções (com pontualidade frequentemente entre 80 e 80,5%), para levar melhor em conta as dificuldades enfrentadas pelos usuários.

Para o ano de 2025, cinco rotas são, portanto, afetadas pelo reembolso nas linhas RER B, C e D.

Como saber se estou preocupado com a campanha de reembolso?

Você está preocupado se tomou empréstimos regularmente em 2025:

  • RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye
  • RER B : Aulnay-sous-Bois Aeroporto Charles-de-Gaulle ↔ 2
  • RER C : Dourdan-la-Forêt ↔ La Norville
  • RER D : Vigneux ↔ Corbeil-Essonnes
  • RER D : Creil ↔ Goussainville

Quais pacotes são afetados pelo reembolso?

  • O Passe Anual Navigo
  • O passe Navigo Senior
  • O pacote Imagine R (Estudante ou Escola)
  • Passes do mês Navigo (mesmo em um Discovery Pass ou smartphone)
  • O passe do mês Navigo com 50% de desconto
  • O Mês Navigo Solidariedade 75% é aprovado

Quando e como me candidatar?

A plataforma de reembolso será inaugurada em meados de março de 2026.

Como faço para enviar uma inscrição?

É simples e 100% online :

  1. Faça login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect ou crie uma
  2. Acesse a plataforma de reembolso, você encontrará todas as condições de elegibilidade para reembolso e será orientado durante todo o processo para enviar sua solicitação simplesmente

Reembolso: perguntas e respostas para entender melhor

1. Por que esse reembolso?

Nos contratos assinados com a SNCF Transilien e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, as obras e a manutenção das linhas da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade.

Se esses objetivos não forem alcançados — ou seja, menos de 80% de pontualidade por três meses ou mais em uma linha ou eixo — penalidades financeiras são aplicadas aos operadores.

Os primeiros a serem impactados, os passageiros receberam uma campanha de reembolso para as linhas envolvidas, que tem sido organizada anualmente nos últimos cinco anos.

2. O que é um eixo?

Em uma rede ferroviária, um eixo é uma parte específica de uma linha que conecta uma ou mais aglomerações.

Exemplo: o eixo Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye, no RER B.

Se atrasos ocorrerem apenas em um eixo, apenas as viagens feitas nesse trecho da linha serão reembolsadas.

3. Casa, local de trabalho: qual endereço será escolhido para o reembolso?

A que você escolher. Após a apresentação da prova, você poderá solicitar reembolso em conexão com seu endereço residencial ou do seu local de trabalho.

Seu transporte é mobilizado para melhorar sua vida diária na Île-de-France

Os esforços continuam oferecendo um serviço cada vez mais confiável e agradável diariamente, com novas linhas, veículos mais confiáveis e confortáveis em suas jornadas e investimentos para modernizar, ano após ano, suas viagens.

Investimentos que têm impacto: em 2025, a pontualidade da rede de transporte apresentou bons resultados, acima ou muito próximos dos objetivos estabelecidos pela Île-de-France Mobilités.