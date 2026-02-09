Pontualidade no RER B, C e D: uma campanha te dá direito a reembolsos
Pelo quinto ano consecutivo, a Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de reembolso para compensar assinantes do Navigo que usam regularmente linhas cuja pontualidade caiu abaixo de 80% por mais de três meses.
Em 2023, 15 eixos foram envolvidos. Em 2025, haverá apenas duas, às quais a Île-de-France Mobilités optou por adicionar outras três seções (com pontualidade frequentemente entre 80 e 80,5%), para levar melhor em conta as dificuldades enfrentadas pelos usuários.
Para o ano de 2025, cinco rotas são, portanto, afetadas pelo reembolso nas linhas RER B, C e D.
Como saber se estou preocupado com a campanha de reembolso?
Você está preocupado se tomou empréstimos regularmente em 2025:
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye
- RER B : Aulnay-sous-Bois Aeroporto Charles-de-Gaulle ↔ 2
- RER C : Dourdan-la-Forêt ↔ La Norville
- RER D : Vigneux ↔ Corbeil-Essonnes
- RER D : Creil ↔ Goussainville
Quais pacotes são afetados pelo reembolso?
- O Passe Anual Navigo
- O passe Navigo Senior
- O pacote Imagine R (Estudante ou Escola)
- Passes do mês Navigo (mesmo em um Discovery Pass ou smartphone)
- O passe do mês Navigo com 50% de desconto
- O Mês Navigo Solidariedade 75% é aprovado
Quando e como me candidatar?
A plataforma de reembolso será inaugurada em meados de março de 2026.
Como faço para enviar uma inscrição?
É simples e 100% online :
- Faça login na sua conta Île-de-France Mobilités Connect ou crie uma
- Acesse a plataforma de reembolso, você encontrará todas as condições de elegibilidade para reembolso e será orientado durante todo o processo para enviar sua solicitação simplesmente
Reembolso: perguntas e respostas para entender melhor
1. Por que esse reembolso?
Nos contratos assinados com a SNCF Transilien e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, as obras e a manutenção das linhas da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade.
Se esses objetivos não forem alcançados — ou seja, menos de 80% de pontualidade por três meses ou mais em uma linha ou eixo — penalidades financeiras são aplicadas aos operadores.
Os primeiros a serem impactados, os passageiros receberam uma campanha de reembolso para as linhas envolvidas, que tem sido organizada anualmente nos últimos cinco anos.
2. O que é um eixo?
Em uma rede ferroviária, um eixo é uma parte específica de uma linha que conecta uma ou mais aglomerações.
Exemplo: o eixo Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye, no RER B.
Se atrasos ocorrerem apenas em um eixo, apenas as viagens feitas nesse trecho da linha serão reembolsadas.
3. Casa, local de trabalho: qual endereço será escolhido para o reembolso?
A que você escolher. Após a apresentação da prova, você poderá solicitar reembolso em conexão com seu endereço residencial ou do seu local de trabalho.
Seu transporte é mobilizado para melhorar sua vida diária na Île-de-France
Os esforços continuam oferecendo um serviço cada vez mais confiável e agradável diariamente, com novas linhas, veículos mais confiáveis e confortáveis em suas jornadas e investimentos para modernizar, ano após ano, suas viagens.
Investimentos que têm impacto: em 2025, a pontualidade da rede de transporte apresentou bons resultados, acima ou muito próximos dos objetivos estabelecidos pela Île-de-France Mobilités.