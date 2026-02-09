Pontualidade no RER B, C e D: uma campanha te dá direito a reembolsos

Pelo quinto ano consecutivo, a Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de reembolso para compensar assinantes do Navigo que usam regularmente linhas cuja pontualidade caiu abaixo de 80% por mais de três meses.

Em 2023, 15 eixos foram envolvidos. Em 2025, haverá apenas duas, às quais a Île-de-France Mobilités optou por adicionar outras três seções (com pontualidade frequentemente entre 80 e 80,5%), para levar melhor em conta as dificuldades enfrentadas pelos usuários.

Para o ano de 2025, cinco rotas são, portanto, afetadas pelo reembolso nas linhas RER B, C e D.

Antes de continuarmos

Como saber se estou preocupado com a campanha de reembolso?

Você está preocupado se tomou empréstimos regularmente em 2025: