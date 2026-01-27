Cinco novos recursos no transporte público em 2026

Nº 1. Uma palavra-chave: simplificação

A partir de janeiro de 2026, ligue 0 800 10 20 20 para todas as suas solicitações relacionadas ao transporte

Não precisa procurar o contato certo, o formulário certo ou o número certo.

Em 2026, isso acabar, será suficiente ligar para um único número gratuito (0 800 10 20 20) para suas dúvidas e pedidos sobre transporte em Île-de-France.

Independentemente do seu departamento ou meio de transporte, você será direcionado diretamente ao serviço em questão.

Um objeto perdido no transporte? Uma única plataforma cobre toda a rede

Não precisa procurar onde declarar um item perdido dependendo da linha ou do transporte feito. Em 2026, um único site permitirá que você declare e encontre um objeto perdido em todos os meios de transporte em Île-de-France.

Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a plataforma centraliza os objetos encontrados por todos os operadores da região e aumenta suas chances de encontrá-los, independentemente da sua rota ou meio de transporte.

n°2. Tzen 4: um ônibus de nova geração em Essonne

O ônibus que circulará na linha Tzen 4 em Essonne visto de fora - ©Brice Perrin
Com o Tzen 4, o ônibus entra em uma nova era na Île-de-France.

Esta linha 100% elétrica substituirá a antiga linha 4206 para conectar os municípios entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes em 30 estações em 10 de fevereiro.

Por que é uma revolução?

  • Ônibus gigantes de 24 metros: com capacidade para 140 passageiros contra 100 atualmente
  • Faixas dedicadas na maior parte do trajeto para evitar engarrafamentos
  • 30 estações que atenderão 5 municípios : Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny e Viry-Chatillon
  • 100% elétrico com carregamento ultra-rápido no solo (menos de 5 minutos): uma novidade mundial!
  • Um ônibus a cada 5 minutos durante o horário de pico
  • Serviço contínuo das 5h à 1h.

n°3. MF19: o metrô do futuro continua sua implantação na Île-de-France

Interior de um trem MF19 na linha 10 do metrô em Paris - © Romain Snelling
Em 2025, o primeiro trem deste novo metrô fez sua estreia na linha 10.

Luminoso, confortável, com ar-condicionado reversível e assentos premiados para seu conforto: o MF19 é o metrô que vai equipar mais da metade das linhas em cinco anos.

E em 2026, sua implantação continua:

  1. No dia 10, novos metrôs chegarão todo mês para renovar os modelos antigos
  2. A linha 7bis também está passando por uma reforma com o metrô 100% novo MF19 em 2026

MF19: por que é uma revolução de verdade?

  • Mais espaço : um design aberto em "boa" de comprimento total = circulação suave, mesmo nos horários de pico
  • Mais conforto : ar-condicionado reversível, bancos ergonômicos, portas USB e telas de informações em tempo real
  • Mais confiável : tecnologias avançadas que reduzem quebras e melhoram a pontualidade

n°4. O Navigo Annual Pass está (finalmente) chegando ao seu celular

Um viajante valida sua passagem com o celular no transporte público em Île-de-France - © Sylvain Homo
Desde o final de 2025, toda a venda de bilhetes de transporte público foi desmaterializada na região da Île-de-France.

Economizando no papel e facilitando a compra, validação e recarga de bilhetes e passes: a chegada do Navigo Annual Pass para smartphones em junho de 2026 marca um novo passo na simplificação das viagens na Île-de-France.

É simples

Depois de receber seu Passe Anual (caso ainda não seja assinante), poderá desmaterializá-lo com um clique no aplicativo Île-de-France Mobilités para validar com seu smartphone!

Navigo Annual em smartphones: quais são as vantagens?

  • Não precisa levar seu passe multiuso : seu celular vira seu bilhete de transporte
  • Validação ultra-rápida : basta aproximar seu celular do terminal de validação, mesmo com a bateria descarregada

n°5. Linha 18: um metrô automático e acessível no planalto de Saclay

Um trem da futura linha 18 do metrô no centro de operações Palaiseau, em Île-de-France
Um trem da futura linha 18 do metrô no centro de operações Palaiseau, em Île-de-France © Julien Butet

O que é a linha 18?

Um novo metrô moderno, automático e 100% acessível, cuja primeira parte será inaugurada em outubro de 2026 entre Massy-Palaiseau e Christ-de-Saclay.  

Em 2027, a linha continuará seu trajeto entre Massy-Palaiseau e o aeroporto de Orly, antes de chegar ao seu terminal em Versailles-Chantiers em 2030.

Psst: A linha 18 é a primeira linha do grande projeto de rodovias circulares automáticas ao redor de Paris a ser inaugurada antes das linhas 15, 16 e 17. Uma revolução para as viagens de milhões de moradores da Île-de-France.

Linha 18: o que isso vai mudar para suas jornadas?

  • Acesso direto pelo metrô ao planalto de Saclay : universidades, grandes écoles, centros de pesquisa e emprego
  • Quatro novas estações acessíveis e modernas : Massy-Palaiseau, Marguerite Perey, Campus Moulon e Christ-de-Saclay
  • Conexões com as linhas B e C do RER B, T12 e linhas de ônibus
  • Frequência ideal: um metrô a cada 3 minutos durante o horário de pico
  • 100% automático e acessível : regularidade, inclusão e confiabilidade

E também...

  • 60 trens RER de nova geração para a linha E : 100% acessíveis, com ar-condicionado, equipados com tomadas USB e espaçosos para acompanhar o crescente número de passageiros
  • 19 novos modelos de bicicletas se juntam à frota de aluguel da Véligo : dobráveis, de carga, mecânicas, acessíveis, de três rodas... Uma oferta para todos os usos e todos os perfis de ciclistas na região de Île-de-France
  • 7 Maisons du Vélo foram inauguradas em estações (Ermont-Eaubonne, Juvisy, Croix de Berny, Aulnay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Évry-Courcouronnes, Houilles-Carrières), assim como 7 Maisons du Vélo móveis. Informações, reparos, aluguel, escolas de ciclismo: tudo para facilitar o ciclismo no dia a dia
  • Novas instalações seguras de estacionamento para bicicletascontinuam sendo abertas ao redor das estações (Noisy-le-Grand Mont d'Est, L'Hay-les-Roses, Joinville, etc.), com a meta de 140.000 vagas até 2030

Novo metrô, novos ônibus, novas linhas, novos serviços: 2026 marca um ponto de virada na modernização do transporte na Île-de-France.

Mais fluido, mais confortável, mais limpo e cada vez mais interconectado, a cada ano o transporte público é transformado para atender às necessidades dos passageiros em toda a região.