Cinco novos recursos no transporte público em 2026
Nº 1. Uma palavra-chave: simplificação
A partir de janeiro de 2026, ligue 0 800 10 20 20 para todas as suas solicitações relacionadas ao transporte
Não precisa procurar o contato certo, o formulário certo ou o número certo.
Em 2026, isso acabar, será suficiente ligar para um único número gratuito (0 800 10 20 20) para suas dúvidas e pedidos sobre transporte em Île-de-France.
Independentemente do seu departamento ou meio de transporte, você será direcionado diretamente ao serviço em questão.
Um objeto perdido no transporte? Uma única plataforma cobre toda a rede
Não precisa procurar onde declarar um item perdido dependendo da linha ou do transporte feito. Em 2026, um único site permitirá que você declare e encontre um objeto perdido em todos os meios de transporte em Île-de-France.
Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a plataforma centraliza os objetos encontrados por todos os operadores da região e aumenta suas chances de encontrá-los, independentemente da sua rota ou meio de transporte.
n°2. Tzen 4: um ônibus de nova geração em Essonne
Com o Tzen 4, o ônibus entra em uma nova era na Île-de-France.
Esta linha 100% elétrica substituirá a antiga linha 4206 para conectar os municípios entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes em 30 estações em 10 de fevereiro.
Por que é uma revolução?
- Ônibus gigantes de 24 metros: com capacidade para 140 passageiros contra 100 atualmente
- Faixas dedicadas na maior parte do trajeto para evitar engarrafamentos
- 30 estações que atenderão 5 municípios : Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny e Viry-Chatillon
- 100% elétrico com carregamento ultra-rápido no solo (menos de 5 minutos): uma novidade mundial!
- Um ônibus a cada 5 minutos durante o horário de pico
- Serviço contínuo das 5h à 1h.
n°3. MF19: o metrô do futuro continua sua implantação na Île-de-France
Em 2025, o primeiro trem deste novo metrô fez sua estreia na linha 10.
Luminoso, confortável, com ar-condicionado reversível e assentos premiados para seu conforto: o MF19 é o metrô que vai equipar mais da metade das linhas em cinco anos.
E em 2026, sua implantação continua:
- No dia 10, novos metrôs chegarão todo mês para renovar os modelos antigos
- A linha 7bis também está passando por uma reforma com o metrô 100% novo MF19 em 2026
MF19: por que é uma revolução de verdade?
- Mais espaço : um design aberto em "boa" de comprimento total = circulação suave, mesmo nos horários de pico
- Mais conforto : ar-condicionado reversível, bancos ergonômicos, portas USB e telas de informações em tempo real
- Mais confiável : tecnologias avançadas que reduzem quebras e melhoram a pontualidade
n°4. O Navigo Annual Pass está (finalmente) chegando ao seu celular
Desde o final de 2025, toda a venda de bilhetes de transporte público foi desmaterializada na região da Île-de-France.
Economizando no papel e facilitando a compra, validação e recarga de bilhetes e passes: a chegada do Navigo Annual Pass para smartphones em junho de 2026 marca um novo passo na simplificação das viagens na Île-de-France.
É simples
Depois de receber seu Passe Anual (caso ainda não seja assinante), poderá desmaterializá-lo com um clique no aplicativo Île-de-France Mobilités para validar com seu smartphone!
Navigo Annual em smartphones: quais são as vantagens?
- Não precisa levar seu passe multiuso : seu celular vira seu bilhete de transporte
- Validação ultra-rápida : basta aproximar seu celular do terminal de validação, mesmo com a bateria descarregada
n°5. Linha 18: um metrô automático e acessível no planalto de Saclay
O que é a linha 18?
Um novo metrô moderno, automático e 100% acessível, cuja primeira parte será inaugurada em outubro de 2026 entre Massy-Palaiseau e Christ-de-Saclay.
Em 2027, a linha continuará seu trajeto entre Massy-Palaiseau e o aeroporto de Orly, antes de chegar ao seu terminal em Versailles-Chantiers em 2030.
Psst: A linha 18 é a primeira linha do grande projeto de rodovias circulares automáticas ao redor de Paris a ser inaugurada antes das linhas 15, 16 e 17. Uma revolução para as viagens de milhões de moradores da Île-de-France.
Linha 18: o que isso vai mudar para suas jornadas?
- Acesso direto pelo metrô ao planalto de Saclay : universidades, grandes écoles, centros de pesquisa e emprego
- Quatro novas estações acessíveis e modernas : Massy-Palaiseau, Marguerite Perey, Campus Moulon e Christ-de-Saclay
- Conexões com as linhas B e C do RER B, T12 e linhas de ônibus
- Frequência ideal: um metrô a cada 3 minutos durante o horário de pico
- 100% automático e acessível : regularidade, inclusão e confiabilidade
E também...
- 60 trens RER de nova geração para a linha E : 100% acessíveis, com ar-condicionado, equipados com tomadas USB e espaçosos para acompanhar o crescente número de passageiros
- 19 novos modelos de bicicletas se juntam à frota de aluguel da Véligo : dobráveis, de carga, mecânicas, acessíveis, de três rodas... Uma oferta para todos os usos e todos os perfis de ciclistas na região de Île-de-France
- 7 Maisons du Vélo foram inauguradas em estações (Ermont-Eaubonne, Juvisy, Croix de Berny, Aulnay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Évry-Courcouronnes, Houilles-Carrières), assim como 7 Maisons du Vélo móveis. Informações, reparos, aluguel, escolas de ciclismo: tudo para facilitar o ciclismo no dia a dia
- Novas instalações seguras de estacionamento para bicicletascontinuam sendo abertas ao redor das estações (Noisy-le-Grand Mont d'Est, L'Hay-les-Roses, Joinville, etc.), com a meta de 140.000 vagas até 2030
Novo metrô, novos ônibus, novas linhas, novos serviços: 2026 marca um ponto de virada na modernização do transporte na Île-de-France.
Mais fluido, mais confortável, mais limpo e cada vez mais interconectado, a cada ano o transporte público é transformado para atender às necessidades dos passageiros em toda a região.