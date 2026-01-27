Cinco novos recursos no transporte público em 2026

Nº 1. Uma palavra-chave: simplificação

A partir de janeiro de 2026, ligue 0 800 10 20 20 para todas as suas solicitações relacionadas ao transporte

Não precisa procurar o contato certo, o formulário certo ou o número certo.

Em 2026, isso acabar, será suficiente ligar para um único número gratuito (0 800 10 20 20) para suas dúvidas e pedidos sobre transporte em Île-de-France.

Independentemente do seu departamento ou meio de transporte, você será direcionado diretamente ao serviço em questão.

Um objeto perdido no transporte? Uma única plataforma cobre toda a rede

Não precisa procurar onde declarar um item perdido dependendo da linha ou do transporte feito. Em 2026, um único site permitirá que você declare e encontre um objeto perdido em todos os meios de transporte em Île-de-France.

Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a plataforma centraliza os objetos encontrados por todos os operadores da região e aumenta suas chances de encontrá-los, independentemente da sua rota ou meio de transporte.