Mobilizados juntos contra a fobia LGBT

A luta contra a fobia LGBT dura 365 dias por ano

Esta campanha é uma das muitas iniciativas realizadas em toda a região com a implementação de ações em prol do respeito à diversidade.

Por exemplo, agentes de recepção e segurança são treinados para lidar com situações de incivilidade, seja qual for a forma que assumam, e para intervir para proteger os passageiros.

RATP e SNCF treinaram suas equipes operacionais nos desafios da diversidade e da não discriminação de forma divertida e educativa.

A Île-de-France Mobilités, como autoridade organizadora da mobilidade sustentável, está comprometida em transmitir e financiar a campanha para combater a homofobia e a transfobia em toda a rede de transporte da Île-de-France.