Mobilizados juntos contra a fobia LGBT
Um verdadeiro espaço público, o transporte público na região da Île-de-France representa mais de 9 milhões de viagens diárias.
Em 17 de maio de 2025, foi o Dia Internacional Contra a Homofobia e Transfobia, a Île-de-France Mobilités, a Região da Île-de-France, a RATP e a SNCF estão unindo forças para lembrar a todos da importância do respeito a todos, independentemente da orientação sexual.
O transporte é aberto a todos e deve permanecer um espaço de liberdade que permita que todos viajem sem medo.
A luta contra a fobia LGBT dura 365 dias por ano
Esta campanha é uma das muitas iniciativas realizadas em toda a região com a implementação de ações em prol do respeito à diversidade.
Por exemplo, agentes de recepção e segurança são treinados para lidar com situações de incivilidade, seja qual for a forma que assumam, e para intervir para proteger os passageiros.
RATP e SNCF treinaram suas equipes operacionais nos desafios da diversidade e da não discriminação de forma divertida e educativa.
A Île-de-France Mobilités, como autoridade organizadora da mobilidade sustentável, está comprometida em transmitir e financiar a campanha para combater a homofobia e a transfobia em toda a rede de transporte da Île-de-France.
A região, um ator comprometido na luta contra a homofia
Essas ações apoiam as medidas implementadas pela Região para combater a homofobia e todas as formas de discriminação:
- apoio a associações, com um chamado a projetos de apoio a associações comprometidas com a luta contra a homofobia, como SOS Homofobia, Ravad (Rede de Assistência para Vítimas de Agressão e Discriminação) ou Le Refuge, que acolhe jovens isolados e rejeitados por suas famílias após o anúncio de sua homossexualidade;
- apoio a eventos, como a Marcha do Orgulho, que celebrou seu 20º aniversário em 2019;
- aumentando a conscientização entre os jovens, em especial com o Centro Regional de Informação e Prevenção da AIDS e para a Saúde Juvenil, que oferece uma variedade de ferramentas para combater a homossexualidade e prevenir a homofobia entre mais de 120.000 adolescentes na região da Île-de-France.
Você sabia?
Île-de-France é a primeira região da França a assinar a carta da associação l'Autre Cercle, que estabelece as melhores práticas a serem adotadas na luta contra a homofobia e, de forma mais ampla, contra a discriminação relacionada à orientação sexual.
Apoio a associações e eventos, conscientização entre os jovens, descubra em detalhes a ação da Região Solidariedade na luta contra a homofobia e a transfobia :
Concreto significa estar disponível para todos agirem
Nosso número de emergência, 3117
Se você é vítima ou testemunha de uma situação que representa risco para sua segurança ou para a de outros viajantes, ligue para o número de alerta 3117 ou envie uma SMS para 31177, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Presença de terminais e agentes de chamada
Entre as ferramentas de relatório, há também terminais de chamada e agentes presentes em todas as estações e estações.
A Região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités, a RATP e a SNCF Transilien lembram que é importante relatar um ataque rapidamente, levar os fatos comprometidos à atenção da polícia e registrar uma denúncia à polícia. Isso pode ajudar a impedir esse tipo de ato.