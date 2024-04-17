Pontualidade no transporte em 2023: uma plataforma para reivindicar sua indenização
Em 2023, algumas linhas da rede de transporte público da Île-de-France não atingiram seus objetivos em termos de pontualidade.
Dificuldades no recrutamento, absenteísmo e muito trabalho, necessários para modernizar e melhorar a rede a longo prazo, mas que têm impacto no tráfego, explicam essas interrupções.
Uma campanha de reembolso para compensar assinantes afetados do Navigo
Por esse motivo, e pelo terceiro ano consecutivo, a Île-de-France Mobilités está lançando, de 20 de março a 24 de abril de 2024, uma campanha de reembolso para compensar assinantes do Navigo impactados pela queda na pontualidade em 2023.
Cuidado com e-mails fraudulentos
Acha que recebeu um e-mail sobre a campanha de reembolso de nós? Não clique no link, é uma tentativa de fraude! A campanha é realizada apenas a partir da nossa plataforma.
Como detectar um e-mail fraudulento? Contamos tudo neste artigo.
Por que lançar uma campanha de compensação?
Como parte dos contratos assinados com os operadores (empresas contratadas para operar as linhas, desde a condução até a manutenção), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos em termos de pontualidade.
Quando seus objetivos não são alcançados, são exigidas penalidades financeiras dos operadores e uma campanha de reembolso é automaticamente criada para compensar o primeiro envolvido: os passageiros.
Como conseguir reembolso? Sabe sua elegibilidade e as linhas envolvidas? Nós explicamos tudo para você.
Sou elegível?
Os reembolsos dizem respeito aos residentes de Île-de-France que são assinantes do Navigo:
- imagine um estudante R,
- imagine a escola R,
- Navigo Annual (todas as zonas),
- Navigo Anuais Veteranos,
- Mês Navigo (todas as zonas),
- Navigo 50% de Desconto Mês (todas as zonas),
- e Navigo Solidarité 75% Mois (todas as zonas).
Assim que a plataforma de reembolso estiver aberta, você pode simplesmente, fazendo login, verificar sua elegibilidade.
Quais linhas são elegíveis para reembolso?
É simples: todas as linhas e eixos cuja pontualidade foi inferior a 80% por pelo menos três meses em 2023 são elegíveis para a campanha de reembolso.
E este ano, a Île-de-France Mobilités está elevando seus padrões e também compensando assinantes que vivem ou trabalham em uma rota cuja pontualidade anual foi inferior a 85%.
Para o ano de 2023, isso diz respeito às linhas RER A, B, C, D e à linha P.
Os eixos e linhas envolvidos:
No RER A:
- Eixo Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
No RER B:
- Eixo <> Robinson Bourg-la-Reine: 6 meses<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Eixo Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parc de Sceaux : 9 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye : 10 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG 2-TGV : 8 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
No RER C:
- Eixo Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Juvisy <> Brétigny : 5 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Massy - Palaiseau <> Les Saules : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Sobre o RER D:
- Creil <> Goussainville : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Montgeron <> Cobs-La-Ville-Quincy : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Vigneux <> Corbeil via o Planalto : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
Na linha P:
- Meaux <> La Ferté Milon : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Coulommiers <> Tournan-en-Brie : 4 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
Como seus reembolsos são calculados?
O valor reembolsado é personalizado para cada viajante, com base em:
- Os eixos pelos quais você viajou,
- O número de meses de pacotes comprados durante os períodos impactados pela queda na pontualidade,
- Do seu pacote.
A remuneração varia de meio mês a um mês e meio de uma taxa mensal reembolsada.
Detalhes das rotas e linhas elegíveis para reembolso: 5 rotas e 15 rotas envolvidas na Île-de-France
Na linha A do RER
- Eixo Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
O eixo Cergy-le Haut / Maison-Laffitte inclui as estações Cergy-le Haut, Cergy St-Christophe, Neuville - Université, Conflans - Fin d'Oise, Achères - Ville, Maisons-Laffitte
Tabela de reembolsos para a linha A
Na linha B do RE:
- Eixo <> Robinson Bourg-la-Reine: 6 meses<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
O eixo Robinson / Bourg-la-Reine inclui as estações de Bourg-la-Reine, Sceaux, Fontenay-aux-Roses e Robinson
- Eixo Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parc de Sceaux : 9 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
O eixo do Parc de Sceaux de Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> inclui as estações Parc de Sceaux, La Croix Berny, Antony, Fontaine-Michalon, Les Baconnets, Massy - Palaiseau, Palaiseau, Palaiseau - Villebon, Lozère, Le Guichet, Orsay - Ville, Bures-sur-Yvette, Courcelle-sur-Yvette, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye : 10 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
O eixo Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye inclui as estações Mitry-Claye, Villeparisis, Mitry-le-Neuf, Vert-Galant, Sevran-Livry e Aulnay-sous-Bois.
- Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto CDG 2-TGV : 8 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
O eixo Aulnay-sous-Bois <> CDG Airport 2-TGV inclui as estações Aéroport Ch. de Gaulle 2 - TGV, Aéroport Ch. de Gaulle 1, Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
Tabelas de Reembolso para a Linha B
Na linha C do RER
- Eixo Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
O eixo Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix inclui as estações de Marolles en Hurepoix, Bouray, Lardy, Chamarande, Etréchy, Etampes e Saint-Martin d'Etampes.
- Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
O eixo Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon inclui as estações de La Norville, Arpajon, Egly, Breuillet, Breuilley Village, Saint-Chéron, Sermaise, Dourdan, Dourdan la Forêt.
- Juvisy <> Brétigny : 5 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
O eixoJuvisy-Brétigny <> inclui as estações Juvisy, Savigny sur Orge, Épinay sur Orge, Sainte-Geneviève des Bois, Brétigny.
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
O eixo Pontoise <> Saint-Ouen inclui as estações de Pontoise, Saint-Ouen l'Aumône, Saint-Ouen l'Aumône-Liesse, Pierrelaye, Montigny-Beauchamp, Franconville-Le Plessis-Bouchard, Cernay, Ermont Eaubonne, Saint-Gratien, Épinay-sur-Seine, Gennevilliers, Les Grésillons, Saint-Ouen.
- Massy - Palaiseau <> Les Saules : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
O eixo Massy - Palaiseau <> Les Saules inclui as estações de Massy Palaiseau, Massy Verrières, Chemin d'Antony, Rungis La Fraternelle, Pont de Rungis, Orly Ville e Les Saules
Tabela de reembolsos para a linha C
Na linha D do RER
- Creil <> Goussainville : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
O eixo Creil <> Goussainville inclui as estações de Creil, Chantilly Gouvieux, Orry la Ville, Coye la Forêt, La Borne Blanche, Survilliers Fosses, Louvres, Les Noues e Goussainville.
- Montgeron - Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
O eixo Montgeron-Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy inclui as estações de Montgeron, Crosne, Yerres, Brunoy, Boussy, Saint-Antoine, Combs, la Ville e Quincy.
- Vigneux <> Corbeil via Évry-Courcouronnes : ano 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
O eixo Vigneux <> Corbeil via Évry Courcouronnes inclui as estações de Vigneux sur Seine, Juvisy, Viry Châtillon, Grigny Centre, Orangis - Bois de l'Épine, Évry Courcouronnes, Le Bras de Fer, Corbeil Essonnes.
Tabela de reembolso para a linha D
Na linha P
- La Ferté Milon <> Meaux : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
O eixo La Ferté Milon <> Meaux inclui as estações de Meaux, Trilport, Isles Armentières Congis, Lizy sur Ourcq, Crouy sur Ourcq, Mareuil sur Ourcq e La Ferté Millon
- Tournan-en-Brie <> Coulommiers : 4 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
O eixo Tournan <> Coulommiers inclui as estações de Tournan en Brie, Marles en Brie, Mortcerf, Guérard La Celle sur Morin, Faremoutiers Pommeuse, Mouroux e Coulommiers.
Tabela de reembolso para a linha P
Para seu reembolso: acesse a plataforma de compensação a partir de 20 de março de 2024
De 20 de março a 17 de abril de 2024, acesse nossa plataforma dedicada ao reembolso e envie seus pedidos para a campanha de pontualidade de 2023.
Qual é o papel da plataforma?
Detalhe todas as condições de elegibilidade para reembolso e o oriente durante todo o processo, de forma simples.
Para ir além: o que é um eixo?
Em uma rede ferroviária, um eixo é simplesmente um trecho específico da linha que conecta uma ou mais áreas urbanas.