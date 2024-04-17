Pontualidade no transporte em 2023: uma plataforma para reivindicar sua indenização

Quais linhas são elegíveis para reembolso?

É simples: todas as linhas e eixos cuja pontualidade foi inferior a 80% por pelo menos três meses em 2023 são elegíveis para a campanha de reembolso.

E este ano, a Île-de-France Mobilités está elevando seus padrões e também compensando assinantes que vivem ou trabalham em uma rota cuja pontualidade anual foi inferior a 85%.

Para o ano de 2023, isso diz respeito às linhas RER A, B, C, D e à linha P.