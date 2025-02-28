RER B, RER C, T12: campanha de reembolso a partir de 18 de março de 2025

Você está preocupado com a campanha de reembolso?

Você está preocupado se pegou empréstimos regularmente em 2024:

  • Um dos 5 eixos B e C do RER afetado por atrasos significativos
  • A linha de bonde T12, que teve um início difícil quando foi comissionada em 2024

Quais bilhetes de transporte são elegíveis para reembolso?

  • Um passe anual Navigo
  • Um passe Navigo Senior
  • Um pacote Imagine R (Estudante ou Escola)
  • Passes do mês Navigo (mesmo em um Discovery Pass ou smartphone)
  • Um passe Navigo Month com 50% de desconto
  • Um Mês Navigo Solidariedade 75% aprovado

Como conseguir seu reembolso?

É simples e 100% online :

  1. Entre 18 de março e 15 de abril de 2025, acesse nossa plataforma de reembolso
  2. Faça login na sua conta Île-de-France Mobilités Conecte-se ou crie um
  3. Nesta plataforma, você encontrará todas as condições de elegibilidade para reembolso e será orientado durante todo o processo para enviar sua solicitação simplesmente

Perguntas e respostas para entender melhor

Por que esse reembolso?

Nos contratos assinados com a SNCF Transilien e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, trabalho e manutenção nas linhas da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade nas linhas. Se esses objetivos não forem alcançados, são aplicadas penalidades financeiras aos operadores.

E como os primeiros a serem impactados pela pontualidade são os passageiros: A Île-de-France Mobilitésestá comprometida em compensar os residentes da Île-de-France quando a pontualidade de uma fila for inferior a 80% por pelo menos três meses.

O que é um eixo?

Infográfico: O que é um "eixo"?

Em uma rede ferroviária, um eixo é uma parte específica da linha que conecta várias aglomerações

Exemplo de um eixo específico com o plano de linha destacado: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye no RER B</->

Em uma rede ferroviária, um eixo é uma parte específica de uma linha que conecta uma ou mais áreas urbanas.

Exemplo: o eixo Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye, no RER B.

Se ocorrerem atrasos apenas em um eixo, serão as viagens feitas nesse trecho da linha que serão reembolsadas.

Casa, local de trabalho: qual endereço será usado para o reembolso?

A que você escolher. Após a comprovação, você poderá solicitar reembolso em conexão com seu endereço residencial Ou seu local de trabalho.

Seu transporte é mobilizado para melhorar sua vida diária na Île-de-France

A Île-de-France Mobilités permanece mobilizada para melhorar sua vida diária no transporte.

Novos metrôs, trens, bondes mais confiáveis, automação de linhas, modernização da infraestrutura: em 2024, a pontualidade geral da rede aumentou 3 pontos (96,3%).

E os esforços continuam oferecendo um serviço cada vez mais confiável e agradável diariamente.