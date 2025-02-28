RER B, RER C, T12: campanha de reembolso a partir de 18 de março de 2025
Você está preocupado com a campanha de reembolso?
Você está preocupado se pegou empréstimos regularmente em 2024:
- Um dos 5 eixos B e C do RER afetado por atrasos significativos
- A linha de bonde T12, que teve um início difícil quando foi comissionada em 2024
Quais bilhetes de transporte são elegíveis para reembolso?
- Um passe anual Navigo
- Um passe Navigo Senior
- Um pacote Imagine R (Estudante ou Escola)
- Passes do mês Navigo (mesmo em um Discovery Pass ou smartphone)
- Um passe Navigo Month com 50% de desconto
- Um Mês Navigo Solidariedade 75% aprovado
Como conseguir seu reembolso?
É simples e 100% online :
- Entre 18 de março e 15 de abril de 2025, acesse nossa plataforma de reembolso
- Faça login na sua conta Île-de-France Mobilités Conecte-se ou crie um
- Nesta plataforma, você encontrará todas as condições de elegibilidade para reembolso e será orientado durante todo o processo para enviar sua solicitação simplesmente
Perguntas e respostas para entender melhor
Por que esse reembolso?
Nos contratos assinados com a SNCF Transilien e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, trabalho e manutenção nas linhas da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade nas linhas. Se esses objetivos não forem alcançados, são aplicadas penalidades financeiras aos operadores.
E como os primeiros a serem impactados pela pontualidade são os passageiros: A Île-de-France Mobilitésestá comprometida em compensar os residentes da Île-de-France quando a pontualidade de uma fila for inferior a 80% por pelo menos três meses.
O que é um eixo?
Em uma rede ferroviária, um eixo é uma parte específica de uma linha que conecta uma ou mais áreas urbanas.
Exemplo: o eixo Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye, no RER B.
Se ocorrerem atrasos apenas em um eixo, serão as viagens feitas nesse trecho da linha que serão reembolsadas.
Casa, local de trabalho: qual endereço será usado para o reembolso?
A que você escolher. Após a comprovação, você poderá solicitar reembolso em conexão com seu endereço residencial Ou seu local de trabalho.
Seu transporte é mobilizado para melhorar sua vida diária na Île-de-France
A Île-de-France Mobilités permanece mobilizada para melhorar sua vida diária no transporte.
Novos metrôs, trens, bondes mais confiáveis, automação de linhas, modernização da infraestrutura: em 2024, a pontualidade geral da rede aumentou 3 pontos (96,3%).
E os esforços continuam oferecendo um serviço cada vez mais confiável e agradável diariamente.