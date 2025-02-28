RER B, RER C, T12: campanha de reembolso a partir de 18 de março de 2025

Perguntas e respostas para entender melhor

Por que esse reembolso?

Nos contratos assinados com a SNCF Transilien e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, trabalho e manutenção nas linhas da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade nas linhas. Se esses objetivos não forem alcançados, são aplicadas penalidades financeiras aos operadores.

E como os primeiros a serem impactados pela pontualidade são os passageiros: A Île-de-France Mobilitésestá comprometida em compensar os residentes da Île-de-France quando a pontualidade de uma fila for inferior a 80% por pelo menos três meses.

O que é um eixo?