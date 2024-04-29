Um novo centro de comando único para o RER A? Boas notícias para os viajantes

Mas o que é um centro de comando único?

Um único centro de comando (ou CCU) é um lugar que reúne todos os atores responsáveis pela operação da mesma linha, no mesmo lugar.

RER A, uma linha operada por vários jogadores

No caso do RER A, isso acontece em Vincennes com as equipes Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau e RATP, que compartilham a operação da linha.

A Transilien SNCF Voyageurs e a SNCF Réseau operam os ramais de Cergy-le-Haut e Clichy, enquanto o restante da linha RER A é operado pela RATP.

Uma situação particular que levou, em 2019, à criação do Centro de Comando Único (CCU) do RER A em Vincennes.

Qual é o propósito de um único centro de comando?