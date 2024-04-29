Um novo centro de comando único para o RER A? Boas notícias para os viajantes
Atrás dos trens que se seguem e das portas mecânicas que se abrem e fecham na borda das plataformas, esconde-se uma grande orquestra. Profissionais e ferramentas tecnológicas que, todos os dias, garantem o funcionamento adequado da rede para garantir segurança e conforto a todos os passageiros.
Um esforço em equipe que mistura agentes de campo e os trabalhos obscuros dos "centros de comando", nos bastidores dos quais é orquestrada a operação do transporte público na região da Île-de-France.
Mas o que é um centro de comando único?
Um único centro de comando (ou CCU) é um lugar que reúne todos os atores responsáveis pela operação da mesma linha, no mesmo lugar.
RER A, uma linha operada por vários jogadores
No caso do RER A, isso acontece em Vincennes com as equipes Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau e RATP, que compartilham a operação da linha.
A Transilien SNCF Voyageurs e a SNCF Réseau operam os ramais de Cergy-le-Haut e Clichy, enquanto o restante da linha RER A é operado pela RATP.
Uma situação particular que levou, em 2019, à criação do Centro de Comando Único (CCU) do RER A em Vincennes.
Qual é o propósito de um único centro de comando?
- Reunir todos que operam uma linha em um só lugar e em uma torre de controle.
- Melhorar a comunicação entre as equipes para aprimorar a operação geral da linha e limitar o impacto dos incidentes no tráfego.
- Garanta informações claras e em tempo real para os passageiros.
O único centro de comando do RER A passará por uma reforma em janeiro de 2024
Por que modernizar o centro de comando único em Vincennes?
Em 28 de janeiro de 2024, o único centro de comando do RER A recebeu uma renovação após vários meses de trabalho financiados 100% pela Île-de-France Mobilités.
Informações em tempo real sobre o aplicativo Île-de-France Mobilités, novos outdoors nos metrôs e nas plataformas RER A e B... A modernização do centro de comando único do RER A é apenas a continuação lógica de uma política de investimentos ambiciosa para melhorar a experiência e a informação dos passageiros no transporte na região de Île-de-France.
RER A, a linha mais movimentada da Europa
Uma linha estratégica e muito movimentada, com 1,4 milhão de passageiros diários, o RER A apresenta números de pontualidade positivos e em constante mudança (95% de pontualidade em fevereiro de 2024 e 11 pontos a serem alcançados entre 2025 e hoje).
Para manter a qualidade do serviço e melhorar um pouco mais a experiência do passageiro, novas ferramentas mais eficientes foram implementadas.
Modernização do centro de comando único do RER A, quais são as novas características?
- Ferramenta para visualizar o fluxo entre os diferentes trens e os maquinistas disponíveis, bem como a visualização dos trens em circulação e estacionados para planejar a operação da linha.
- Implementação de uma ferramenta de comunicação entre os diversos gerentes responsáveis pela operação da linha (chefe de estação, chefe de despacho, manovristas, equipe de manutenção, etc.) para melhorar a resposta em caso de incidentes e limitar o tempo de interrupção.
- Modernização da sala comum de trabalho para uma maior ergonomia, com o objetivo de melhorar o conforto do operador e enfrentar os desafios da operação compartilhada da linha.
- Melhor gestão graças a novas ferramentas para regular e gerenciar tráfego e incidentes.
- Otimize as operações com um novo Sistema de Suporte à Operação a Bordo (SAE+) que melhora o fluxo de tráfego com informações compartilhadas em tempo real entre trens e o centro de comando.
- Melhorar a comunicação com os passageiros graças à migração das equipes Transilien SNCF Voyageurs, dedicadas à informação de trânsito, que estão deixando as dependências em Asnières-sur-Seine rumo à CCU de Vincennes.
- Construção de uma nova parede de LED de 18 metros de altura, comum às equipes para visualizar toda a linha e as informações associadas (área de trabalho, desempenho, etc.) em um único lugar e promover a circulação das informações.
Em breve haverá um único centro de comando para o RER B e RER D?
Um plano de investimento em 14 etapas foi votado para melhorar o desempenho do RER B. Um plano que inclui o estabelecimento de um Centro de Comando Único na Plaine Saint-Denis, comum às linhas B e D do RER e que será financiado pela Île-de-France Mobilités até 2030.