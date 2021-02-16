Reunião do Conselho de Administração de 11 de fevereiro de 2021

Em sua reunião de 11 de fevereiro, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou uma série de medidas muito concretas para melhorar a qualidade das suas viagens na região. Oferta, equipamentos, acessibilidade: contamos tudo!

Reforço da oferta e confiabilidade das suas linhas de trem

No RER D (de dezembro de 2021)

Três trens JULO serão estendidos à noite entre Juvisy e Corbeil-Essonnes, atendendo as estações de Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine, com partidas às 19h40, 20h10 e 21h25.

Uma nova oferta será criada para conexões diretas entre Paris e as estações do Vale do Sena

No RER C

Aumento da oferta no Vallée de l'Orge durante o pico da manhã, com 3 trens adicionais de Brétigny > Paris Austerlitz às 07:29, 07:44 e 07:59

Extensão do período de pico noturno nos ramais de Dourdan e Étampes e reforço do serviço para o Vallée de l'Orge criando um trem BALI de Montigny a Brétigny

Extensão do período de pico no Vale do Bièvre com a criação de 2 novos trens na direção de Versalhes > Massy

Reforço do ônibus noturno:

Reforço das linhas N143 e N150

Confiabilidade aprimorada das linhas P&E

Como a confiabilidade das suas linhas é prioridade, novas medidas foram votadas para melhorar suas viagens nas linhas P e E: reforço da equipe de pane, garagens temporárias, reparo de trens nos fins de semana e melhor monitoramento dos incidentes e do plano de manutenção.