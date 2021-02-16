Reunião do Conselho de Administração de 11 de fevereiro de 2021
Em sua reunião de 11 de fevereiro, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou uma série de medidas muito concretas para melhorar a qualidade das suas viagens na região. Oferta, equipamentos, acessibilidade: contamos tudo!
Reforço da oferta e confiabilidade das suas linhas de trem
No RER D (de dezembro de 2021)
- Três trens JULO serão estendidos à noite entre Juvisy e Corbeil-Essonnes, atendendo as estações de Ris-Orangis, Grand Bourg, Evry Val-de-Seine, com partidas às 19h40, 20h10 e 21h25.
- Uma nova oferta será criada para conexões diretas entre Paris e as estações do Vale do Sena
No RER C
- Aumento da oferta no Vallée de l'Orge durante o pico da manhã, com 3 trens adicionais de Brétigny > Paris Austerlitz às 07:29, 07:44 e 07:59
- Extensão do período de pico noturno nos ramais de Dourdan e Étampes e reforço do serviço para o Vallée de l'Orge criando um trem BALI de Montigny a Brétigny
- Extensão do período de pico no Vale do Bièvre com a criação de 2 novos trens na direção de Versalhes > Massy
Reforço do ônibus noturno:
- Reforço das linhas N143 e N150
Confiabilidade aprimorada das linhas P&E
Como a confiabilidade das suas linhas é prioridade, novas medidas foram votadas para melhorar suas viagens nas linhas P e E: reforço da equipe de pane, garagens temporárias, reparo de trens nos fins de semana e melhor monitoramento dos incidentes e do plano de manutenção.
Novos trens para as linhas 6 e 11
- Linha 6: implantação de 47 trens MP89CC de 5 carros . Esses são os trens que atualmente circulam na linha 4.
- Linha 11: aquisição de 19 trens #MP14 de 5 carros . Trens modernos e confortáveis que melhorarão as viagens diárias dos moradores de Île-de-France.
- RER B: ALSTOM e a CAF ordenaram que respeitem o contrato para a entrega dos 146 trens RER B. O Conselho de Administração exige por unanimidade que a ALSTOM e a CAF cumpram sem demora o contrato para o fornecimento do material rodante MI20 notificado pelo Grupo RATP-SNCF Voyageurs, que aceitou a oferta apresentada pela BOMBARDIER-CAF. A Île-de-France Mobilités determina que a RATP e a SNCF tomem qualquer ação perante os tribunais competentes em caso de incumprimento do contrato por uma das empresas signatárias do referido contrato.
Transporte mais limpo na Île-de-France
A Île-de-France Mobilités continua a transição energética dos ônibus e está votando para adquirir mais de 1000 novos ônibus elétricos e NGV , além de financiar a conversão dos depósitos de ônibus.
Além disso, o conselho de administração votou para criar 178 vagas de estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités (132 em armários e 46 em acesso livre) nas estações Malakoff e Châtillon-Montrouge.
O carona é incentivado
Île-de-France Mobilités incentiva o carona com duas medidas fortes:
· Corrida gratuita* para passageiros com passe Navigo anual e mensal e assinantes do Imagine R
· Um bônus de até 3 euros** por passageiro transportado para motoristas
Uma rede mais acessível
Como possibilitar a mobilidade de todos está no centro das missões da Île-de-France Mobilités, o Conselho de Diretores votou para harmonizar gradualmente o serviço PAM até 2022. No cerne dessa decisão está uma exigência maior de regulamentos internos, informações para os passageiros e pontualidade: um único centro de reservas, uma tarifa única, para o mesmo serviço, acessível a todos, sob as mesmas condições em toda a nossa região.
Île-de-France Mobilités, em associação com a SNCF, também iniciará trabalhos de modernização (recepção, iluminação, caminho para pedestres) em mais 7 estações: Herblay sur Seine, Franconville, Le Plessis Bouchard, Maisons-Alfort-Alfortville, Louvres, polo multimodal de intercâmbio Verrière (78), centro da estação Saint-Denis – Stade-de-France e Antony.
A Île-de-France Mobilités também está lançando o financiamento da renovação e instalação de escadas rolantes e elevadores em 7 estações:
· Instalação de novas escadas rolantes nas estações Saint-Cloud, Pont Cardinet, Grigny, Haussmann Saint-Lazare e Magenta
· Instalação de novos elevadores nas estações de Nogent-le-Perreux e Bibliothèque François Mitterrand
A Île-de-France Mobilités também disponibilizará 100 pontos de ônibus adicionais acessíveis. Com 500 linhas de ônibus e 13.650 paradas já disponibilizadas, a mobilidade inclusiva continua a avançar na Île-de-France
Por fim, o Conselho Diretor votou por uma redução de preço para os voluntários do Serviço Cívico.
* No limite de 2 viagens de máximo 30 km por dia
** Uma permissão de €1,50 / passageiros até 15 km e depois €0,10 / km além disso, com teto de €3 por passageiro