Carpool em Île-de-France: quatro linhas foram inauguradas no planalto de Saclay

As linhas de carona da Île-de-France Mobilitates conectam passageiros e motoristas para compartilharem sua viagem, sem reserva prévia, em uma rota dedicada, com paradas fixas, como em uma linha de ônibus.

O que diferencia de um serviço tradicional de carona?

Diferente de um serviço padrão de carona:

O passageiro : basta ir até uma parada e indicar (por telefone, mensagem de texto ou no aplicativo dedicado de linhas de carona IDFM) que deseja usar a linha.

: basta ir até uma parada e indicar (por telefone, mensagem de texto ou no aplicativo dedicado de linhas de carona IDFM) que deseja usar a linha. O motorista : que já havia se registrado para essa rota pelo aplicativo, é alertado sobre a presença de um passageiro e para em sua rota para buscá-lo na parada.

Em que horários posso usar a linha de carona?

O serviço de carona da Île-de-France Mobilités opera das 4h às 23h nos dias de semana (exceto feriados).

Filas de carona: motorista ou passageiro?