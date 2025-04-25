Carpool em Île-de-France: quatro linhas foram inauguradas no planalto de Saclay

Duas mulheres em um veículo olham sua rota no telefone - Ecov - Gwenn Dubourthoumieu
© Ecov - Gwenn Dubourthoumieu 

Boas notícias para viagens em Yvelines e Essonne. Em 2025, a Île-de-France Mobilités inaugurou suas primeiras linhas de carona no Planalto de Saclay para passageiros:

  • A linha L1: entre Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt e Gif-sur-Yvette
  • A linha L2: entre Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres e Boulogne-Billancourt
  • Linha L3a: entre Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau e Saint-Aubin
  • Linha L3b: entre Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres e Boulogne-Billancourt

Por que a Île-de-France Mobilités está lançando suas linhas de carona?

  • Diversificando as opções de transporte público nos Subúrbios Maiores
  • Simplificando a prática do carona
  • Redução das emissões de CO2 e diminuição do tráfego rodoviário
  • Permitir que os habitantes da Grande Couronne acessem facilmente as áreas de emprego e os principais pontos de interesse ao redor
Detalhes das filas e paradas de carona.

As linhas de carona da Île-de-France Mobilités: como elas funcionam?

Um jovem espera pelo carona parado. - Ecov - Gwenn Dubourthoumieu
© Ecov - Gwenn Dubourthoumieu 

As linhas de carona da Île-de-France Mobilitates conectam passageiros e motoristas para compartilharem sua viagem, sem reserva prévia, em uma rota dedicada, com paradas fixas, como em uma linha de ônibus.

O que diferencia de um serviço tradicional de carona?

Diferente de um serviço padrão de carona:

  • O passageiro : basta ir até uma parada e indicar (por telefone, mensagem de texto ou no aplicativo dedicado de linhas de carona IDFM) que deseja usar a linha.
  • O motorista : que já havia se registrado para essa rota pelo aplicativo, é alertado sobre a presença de um passageiro e para em sua rota para buscá-lo na parada.

Em que horários posso usar a linha de carona?

O serviço de carona da Île-de-France Mobilités opera das 4h às 23h nos dias de semana (exceto feriados).

Filas de carona: motorista ou passageiro?

Torne-se um piloto

Você dirige regularmente no eixo de Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette?

Transforme suas viagens habituais em um gesto que faça sentido: declare sua viagem no aplicativo IDFM Carpooling Lines e compartilhe suas viagens com moradores de Île-de-France perto de você.

O pequeno extra? As filas de carona permitem que os motoristas ganhem:

  • €0,50, assim que declararem uma viagem superior a 5 km durante o horário de pico no aplicativo (mesmo caso nenhum passageiro compartilhe a viagem)
  • €2 por passageiro transportado em viagens de mais de 2 km

Interessado?

As inscrições abrem em 28 de abril de 2025 para se tornar motorista na Linha 1: Guyancourt <> , Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.

Chaque jour, 9 voitures sur 10 roulent avec 1 seule personne à bord pour les trajets domicile-travail

Torne-se passageiro

Simples, flexíveis e adaptadas à realidade dos horários dos moradores de Île-de-France, as linhas de carona permitem que você simplesmente solicite uma viagem e encontre o primeiro motorista disponível em uma parada próxima a você.

Se nenhum motorista estiver disponível depois de 10 minutos? Uma solução alternativa é oferecida automaticamente (somente durante o horário de pico).

Como passageiro, o carona é oferecido nos primeiros meses após o lançamento

Boa surpresa! Para a abertura do serviço, as viagens são gratuitas para os passageiros. A oportunidade perfeita para testar esse novo meio de transporte, sem compromisso.