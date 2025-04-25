Carpool em Île-de-France: quatro linhas foram inauguradas no planalto de Saclay
Boas notícias para viagens em Yvelines e Essonne. Em 2025, a Île-de-France Mobilités inaugurou suas primeiras linhas de carona no Planalto de Saclay para passageiros:
- A linha L1: entre Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt e Gif-sur-Yvette
- A linha L2: entre Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres e Boulogne-Billancourt
- Linha L3a: entre Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau e Saint-Aubin
- Linha L3b: entre Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres e Boulogne-Billancourt
Por que a Île-de-France Mobilités está lançando suas linhas de carona?
- Diversificando as opções de transporte público nos Subúrbios Maiores
- Simplificando a prática do carona
- Redução das emissões de CO2 e diminuição do tráfego rodoviário
- Permitir que os habitantes da Grande Couronne acessem facilmente as áreas de emprego e os principais pontos de interesse ao redor
As linhas de carona da Île-de-France Mobilités: como elas funcionam?
As linhas de carona da Île-de-France Mobilitates conectam passageiros e motoristas para compartilharem sua viagem, sem reserva prévia, em uma rota dedicada, com paradas fixas, como em uma linha de ônibus.
O que diferencia de um serviço tradicional de carona?
Diferente de um serviço padrão de carona:
- O passageiro : basta ir até uma parada e indicar (por telefone, mensagem de texto ou no aplicativo dedicado de linhas de carona IDFM) que deseja usar a linha.
- O motorista : que já havia se registrado para essa rota pelo aplicativo, é alertado sobre a presença de um passageiro e para em sua rota para buscá-lo na parada.
Em que horários posso usar a linha de carona?
O serviço de carona da Île-de-France Mobilités opera das 4h às 23h nos dias de semana (exceto feriados).
Filas de carona: motorista ou passageiro?
Torne-se um piloto
Você dirige regularmente no eixo de Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette?
Transforme suas viagens habituais em um gesto que faça sentido: declare sua viagem no aplicativo IDFM Carpooling Lines e compartilhe suas viagens com moradores de Île-de-France perto de você.
O pequeno extra? As filas de carona permitem que os motoristas ganhem:
- €0,50, assim que declararem uma viagem superior a 5 km durante o horário de pico no aplicativo (mesmo caso nenhum passageiro compartilhe a viagem)
- €2 por passageiro transportado em viagens de mais de 2 km
Interessado?
As inscrições abrem em 28 de abril de 2025 para se tornar motorista na Linha 1: Guyancourt <> , Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.
Torne-se passageiro
Simples, flexíveis e adaptadas à realidade dos horários dos moradores de Île-de-France, as linhas de carona permitem que você simplesmente solicite uma viagem e encontre o primeiro motorista disponível em uma parada próxima a você.
Se nenhum motorista estiver disponível depois de 10 minutos? Uma solução alternativa é oferecida automaticamente (somente durante o horário de pico).
Como passageiro, o carona é oferecido nos primeiros meses após o lançamento
Boa surpresa! Para a abertura do serviço, as viagens são gratuitas para os passageiros. A oportunidade perfeita para testar esse novo meio de transporte, sem compromisso.