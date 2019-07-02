Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 2 de julho de 2019
Datas finais para a inauguração do transporte público uma noite por mês a partir de setembro
Após as discussões que reuniram representantes do mundo da vida noturna, autoridades eleitas, operadores de transporte, os Departamentos e a Cidade de Paris, ao redor da Île-de-France Mobilités, todos os interessados definiram o cronograma final para a experimentação da abertura do transporte público à noite.
Um sábado por mês, seu transporte estará aberto a noite toda. 6 linhas de metrô, 3 linhas de bonde e 45 linhas de ônibus reforçadas.
Nota: algumas datas das Noites Festivas foram adaptadas para se adaptar a vários eventos. Para saber mais e consultar os mapas, acesse esta página: As noites serão festivas um sábado por mês, com a abertura do transporte à noite!
O serviço de entrega sob demanda foi estendido para 50 novas linhas de ônibus na rede Île-de-France Mobilités a partir de 1º de julho
Após os resultados positivos dos testes do serviço sob demanda em ônibus que foram testados nos últimos meses em 11 linhas de ônibus em Seine-Saint-Denis e Seine-et-Marne, a Île-de-France Mobilités decidiu ampliar essa nova e concreta solução, que melhora a sensação de segurança dos passageiros, e em particular das mulheres, que usam os ônibus e chegam tarde da noite.
Mais de quarenta linhas de ônibus e Noctilien reforçadas para melhorar o transporte diário
A Île-de-France Mobilités continua seu ambicioso programa de reestruturação da rede de ônibus da Île-de-France com o objetivo de criar uma rede regional equilibrada e facilitar suas condições diárias de transporte. Em seu último Conselho de Administração, a Île-de-France Mobilités votou para melhorar e fortalecer mais de quarenta linhas de ônibus, Noctiliens e bondes na Île-de-France. Essas medidas também dizem respeito à criação de redes de Transporte Responsivo à Demanda, que devem se desenvolver fortemente na região da Île-de-France, principalmente nos subúrbios externos.
Além dos reforços de ônibus por toda a Île-de-France, 8 serviços de transporte sob demanda estarão acessíveis pelo aplicativo IDFM do TAD a partir de setembro de 2019.
Os primeiros trens do bonde T9 iniciam seus testes dinâmicos
Atualmente em construção em La Rochelle, os trens estão iniciando sua fase de testes industriais antes de serem entregues gradualmente à Île-de-France Mobilités a partir do final do ano e para operação comercial no final de 2020. O Conselho da Île-de-France Mobilités confirmou a escolha do grupo Keolis para operar o futuro bonde T9.
Conforto dos passageiros: a modernização da estação continua melhorando o acesso ao transporte na Île-de-France
Para facilitar o cotidiano dos passageiros na região de Paris, a Île-de-France Mobilités continua seus investimentos para modernizar as estações, com a criação e ampliação de instalações Park and Ride em La Verrière e Herblay, a criação de uma moderna estação de eco-ônibusem Persan-Beaumont e a melhoria das instalações nas estações Parly 2, Val de Fontenay e Verneuil-l'Etang.
Herblay, extensão da instalação de estacionamento e passeio, mais de 130 vagas criadas. Parly 2, desenvolvimento da rodoviária. La Verrière, criação de um parque e atração com 750 vagas. Persan-Beaumont: criação de uma moderna estação de eco-ônibus. Val de Marne, criação de um acesso adicional à estação Verneuil-l'Etang, desenvolvimento do centro da estação
Em cada reunião do conselho da Île-de-France Mobilités, você pode acompanhar as deliberações ao vivo pela conta do Twitter da Île-de-France Mobilités, com a hashtag #ConseilIDFM.