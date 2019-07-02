Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 2 de julho de 2019

Mais de quarenta linhas de ônibus e Noctilien reforçadas para melhorar o transporte diário

A Île-de-France Mobilités continua seu ambicioso programa de reestruturação da rede de ônibus da Île-de-France com o objetivo de criar uma rede regional equilibrada e facilitar suas condições diárias de transporte. Em seu último Conselho de Administração, a Île-de-France Mobilités votou para melhorar e fortalecer mais de quarenta linhas de ônibus, Noctiliens e bondes na Île-de-France. Essas medidas também dizem respeito à criação de redes de Transporte Responsivo à Demanda, que devem se desenvolver fortemente na região da Île-de-France, principalmente nos subúrbios externos.