Não precisa mais do seu Navigo Easy Pass? Dê!
Você está passando pela região, comprou um passe Navigo Easy para suas passagens de transporte e não precisa mais dele? Dê!
"Nada se perde, nada é criado, tudo é transformado" : belas caixas são instaladas em estações da rede Île-de-France para uma campanha de solidariedade e ecologia em favor das pessoas em situações precárias.
Cada passe doado será coletado por associações parceiras e redistribuído para pessoas necessitadas, em vez de acabar no lixo!
Por que redistribuir passes Navigo Easy?
- Passes Navigo Easy não nominativos podem ser concedidos a qualquer pessoa. Podemos muito bem compartilhar com alguém que precise!
- Recarregáveis, têm uma vida útil estimada de 10 anos! Ao doá-las, você está fazendo um gesto ecológico ao aumentar a vida útil das passagens em vez de jogá-las no lixo.
- Muitos turistas só os usam por alguns dias durante a visita, então é melhor fazê-los viver um pouco mais?
- O número de cartões de transporte publicados é limitado, então é melhor reutilizá-los!
Como faço para dar meu passe fácil do Navigo?
Os passes Navigo Easy devem ser depositados nas urnas das estações da rede: um adesivo permite identificá-los.
Por enquanto, duas empresas estão estabelecidas em Paris em:
- Gare de l'Est,
- e Gare du Nord.
Antes de sair, tudo o que você precisa fazer é colocar seu passe, seja ele vazio ou carregado de bilhetes!
Para quem são os passes?
Após verificar sua validade e funcionamento adequado, os passes Navigo Easy serão doados para associações e redistribuídos para pessoas necessitadas!
Se a operação for bem-sucedida, será estendida para outras estações para generalizar a redistribuição dos passes !