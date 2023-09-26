Não precisa mais do seu Navigo Easy Pass? Dê!

Você está passando pela região, comprou um passe Navigo Easy para suas passagens de transporte e não precisa mais dele? Dê!

"Nada se perde, nada é criado, tudo é transformado" : belas caixas são instaladas em estações da rede Île-de-France para uma campanha de solidariedade e ecologia em favor das pessoas em situações precárias.

Cada passe doado será coletado por associações parceiras e redistribuído para pessoas necessitadas, em vez de acabar no lixo!