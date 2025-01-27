A linha 14 do metrô substitui o Orlybus para chegar ao aeroporto

Por que parar o serviço de ônibus de Orlybus?

O sucesso da extensão da linha 14 até Orly (mais de 25.000 passageiros diários) levou a uma queda de 80% no número de passageiros em Orlybus, que ligava a Place Denfert Rochereau, no 15º arrondissement de Paris, ao aeroporto.

Diante dessa queda e dos ônibus, às vezes completamente vazios, a linha fechará oficialmente suas portas para os passageiros em 3 de março de 2025.

Uma decisão que também permitirá que: