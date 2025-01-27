A linha 14 do metrô substitui o Orlybus para chegar ao aeroporto
Com a linha 14 do metrô, o aeroporto de Orly fica a apenas uma viagem de metrô!
- Rápido: conecta Châtelet-Les-Halles a Orly em apenas 25 minutos (comparado aos 45 minutos de Orlybus)
- Confiável : com 100% de pontualidade
- 100% acessível: a linha é adaptada para o transporte de passageiros com deficiência e mobilidade reduzida
- Regular: um metrô passa a cada 95 segundos , comparado a 10 a 20 minutos com o Orlybus
Obras na linha 14: ônibus substitutos estão planejados
Até agosto de 2025, a linha 14 sofrerá interrupções temporárias de tráfego durante o dia ou à noite para implementar um novo sistema de piloto automático e integrar novos metrôs à frota.
Metrôs que reduzem o intervalo entre duas passagens de 95 para 85 segundos.
Nas noites de encerramento, ônibus substitutos circularão para levar os viajantes ao aeroporto de Orly.
Por que parar o serviço de ônibus de Orlybus?
O sucesso da extensão da linha 14 até Orly (mais de 25.000 passageiros diários) levou a uma queda de 80% no número de passageiros em Orlybus, que ligava a Place Denfert Rochereau, no 15º arrondissement de Paris, ao aeroporto.
Diante dessa queda e dos ônibus, às vezes completamente vazios, a linha fechará oficialmente suas portas para os passageiros em 3 de março de 2025.
Uma decisão que também permitirá que:
- Para evitar uma oferta redundante : a linha 14 já atende efetivamente às necessidades de mobilidade para o aeroporto, tornando os ônibus de transporte Orlybus menos relevantes,
- Para otimizar os gastos públicos : eliminando um serviço de ônibus cada vez menos frequentado e, portanto, utilizado,