Pacote Imagine R 2025-2026: assinatura online

Imagine R 2025-2026: assine agora, diretamente online
Imagine pacotes R
Imagine R é um pacote anual "todas as zonas" válido em toda a região da Île-de-France , destinado a:
- Crianças menores de 11 anos (em 31 de dezembro do ano da assinatura) residindo na Île-de-France: este é o pacote Imagine R Junior a 24,80 euros/ano.
- Para crianças em idade escolar, estudantes com menos de 26 anos (em 1º de setembro do ano de assinatura) residentes na Île-de-France: este é o pacote imagine R Scolaire/étudiant) a 392,30 euros/ano.
Como eu sei qual pacote Imagine R é o ideal para mim?
Você é um estudante, estudante do ensino fundamental, estudante do ensino médio, estudante, aprendiz?
Para descobrir qual pacote Imagine R é o ideal para você, nada poderia ser mais simples! Vá até a página da simulação e insira suas informações.
Como faço para assinar o pacote Imagine R?
- Vá para o seu espaço pessoal do Navigo
- Preencha o formulário e deixe-nos guiá-lo
Com:
- Uma foto recente do titular (no caso de uma primeira assinatura);
- Apenas para estudantes, um certificado de matrícula ou escolaridade 2025-2026;
- Para os bolsistas, a notificação da concessão de bolsas para o ano de 2025-2026;
- Para os aprendizes, a comprovação de formação deve especificar o tipo de treinamento realizado (inicial ou contínuo) e o tipo de contrato de trabalho-estudo (contrato de aprendizagem)! Não estar em um contrato de profissionalização;
- Para o pacote Imagine R Junior, prova de identidade ;
- Um meio de pagamento.
Assinar um pacote do Imagine R pela primeira vez: o tutorial em vídeo!
Renovando um plano imagine R: o tutorial em vídeo!
Quais são as vantagens do meu passe Imagine R?
Mais do que apenas uma chave para viajar para todos os lugares e ilimitado com transporte público na região de Paris, o pacote imagine R também oferece acesso a compromisso, escuta e cultura :
- Mobilidade comprometida com 2 viagens de carona oferecidas por dia
- Compromisso associativo
- Número de Ajuda
- Livraria jovem
... imagine que R acompanha jovens em sua busca por sentido, descoberta, surpresas e experiências!