Pacote Imagine R 2025-2026: assinatura online

Imagine R 2025-2026: assine agora, diretamente online

Imagine pacotes R

Imagine R é um pacote anual "todas as zonas" válido em toda a região da Île-de-France , destinado a:

  • Crianças menores de 11 anos (em 31 de dezembro do ano da assinatura) residindo na Île-de-France: este é o pacote Imagine R Junior a 24,80 euros/ano.
  • Para crianças em idade escolar, estudantes com menos de 26 anos (em 1º de setembro do ano de assinatura) residentes na Île-de-France: este é o pacote imagine R Scolaire/étudiant) a 392,30 euros/ano.

Como eu sei qual pacote Imagine R é o ideal para mim?

Você é um estudante, estudante do ensino fundamental, estudante do ensino médio, estudante, aprendiz?

Para descobrir qual pacote Imagine R é o ideal para você, nada poderia ser mais simples! Vá até a página da simulação e insira suas informações.

Como faço para assinar o pacote Imagine R?

  1. Vá para o seu espaço pessoal do Navigo
  2. Preencha o formulário e deixe-nos guiá-lo

Com:

  • Uma foto recente do titular (no caso de uma primeira assinatura);
  • Apenas para estudantes, um certificado de matrícula ou escolaridade 2025-2026;
  • Para os bolsistas, a notificação da concessão de bolsas para o ano de 2025-2026;
  • Para os aprendizes, a comprovação de formação deve especificar o tipo de treinamento realizado (inicial ou contínuo) e o tipo de contrato de trabalho-estudo (contrato de aprendizagem)! Não estar em um contrato de profissionalização;
  • Para o pacote Imagine R Junior, prova de identidade ;
  • Um meio de pagamento.

Assinar um pacote do Imagine R pela primeira vez: o tutorial em vídeo!

Para poder ver este vídeo, deve

Renovando um plano imagine R: o tutorial em vídeo!

Para poder ver este vídeo, deve

Quais são as vantagens do meu passe Imagine R?

Mais do que apenas uma chave para viajar para todos os lugares e ilimitado com transporte público na região de Paris, o pacote imagine R também oferece acesso a compromisso, escuta e cultura :

... imagine que R acompanha jovens em sua busca por sentido, descoberta, surpresas e experiências!