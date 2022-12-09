O 360º e último trem do Francilien chegou!
É isso, o último trem da Francilien, o trem que transformou a mobilidade da rede em Île-de-France, chegou à sua estação de origem em Paris Saint-Lazare na sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Agora ele circulará na linha J no eixo entre Gisors e Paris. A chegada deste novo trem marca o forte símbolo de uma política ambiciosa de renovação de trens liderada pela Île-de-France Mobilités. O objetivo é aumentar o conforto dos passageiros e a confiabilidade e pontualidade da rede nas linhas H, K, P, J, L e RER E.
2009: chegada do primeiro residente de Île-de-France na rede
Foi em 12 de dezembro de 2009, na linha H, que chegou o primeiro residente da Île-de-France. Um salto tecnológico e uma chegada sensacional para passageiros que, até então, viajavam a bordo dos "pequenos cinzentos" (os trens Z 6100). Também chamados de "latas de lata", esses pequenos trens metálicos, colocados em circulação nas décadas de 1960 e 1970, permaneceram em circulação até 2013, quando foram completamente substituídos por moradores da Île-de-France.
Île-de-France: o que mudou?
Entre os trens mais populares da Île-de-France, nas linhas das estações Paris Nord, Paris Saint-Lazare e Paris Est, o Francilien marcou um verdadeiro avanço em termos de conforto para os passageiros. Mais seguro, moderno, espaçoso e iluminado, ele imediatamente incorporou a visão do transporte do amanhã da Île-de-France Mobilités.
A Île-de-France é:
Mais conforto
- Um trem ergonômico chamado "boa" que facilita a movimentação a bordo e a busca de assento com mais facilidade
- + 29% de lugares
- Assentos mais largos e grandes janelas que deixam entrar a luz do dia e permitem observar as paisagens da Île-de-France
- Conectores USB, aquecimento por piso, ar-condicionado eficiente e sistemas de iluminação natural e "zen"
Mais confiabilidade
- Entre 93 e 95% de pontualidade até meados de 2022
- Um trem seguro que permite que você seja visto melhor e melhor enxergado
- Espaços que facilitam o trabalho das equipes de segurança graças a sistemas de vídeo de segurança a bordo
A resposta às preocupações e estilos de vida atuais:
- Um trem mais ecológico : os trens (100% elétricos) foram projetados com 90% de materiais recicláveis, projetados para melhorar o consumo de energia
- Um trem duas vezes mais silencioso que a geração anterior
- Um chamado trem "comunicante" com grandes telas a bordo e informações em tempo real sobre o serviço e possíveis incidentes
A região da Île-de-France: pensando além da mobilidade
Dezesseis anos é o tempo que levou para que os 360 trens Francilien fossem totalmente instalados em toda a rede Île-de-France Mobilités. Mas por que dezesseis?
Foi esse o tempo que a Île-de-France Mobilités e seus parceiros levaram para projetar os trens 360, equipar as plataformas e estações , e modernizar e adaptar os sistemas ferroviários em toda a rede nos Subúrbios Maiores e Interiores e em Paris. Trabalho colossal e um desafio bem-sucedido. Hoje, as linhas H, J, K, L e P estão 100% equipadas e o RER E possui 11 trens de sua frota de 52 veículos.
E amanhã?
A revolução dos transportes iniciada com a chegada do Francilien permanece um modelo marcante de sucesso, do qual a Île-de-France Mobilités continua a se inspirar diariamente para a construção dos projetos que farão a mobilidade do futuro :
- a nova geração de RER (RER NG) que em breve equipará as linhas D e E do RER
- Trens Regio2N (especialmente nas linhas N e R) e o bonde Citadis Dualis (nas linhas T13 e T4)
- os novos metrôs MP14 que já estão lá ou chegarão nos próximos anos nas linhas 4, 14 e 11 e, amanhã, os metrôs MF19 que equiparão as linhas 10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 e 7
- os futuros trens RER B, o MI20