O 360º e último trem do Francilien chegou!

A região da Île-de-France: pensando além da mobilidade

Dezesseis anos é o tempo que levou para que os 360 trens Francilien fossem totalmente instalados em toda a rede Île-de-France Mobilités. Mas por que dezesseis?

Foi esse o tempo que a Île-de-France Mobilités e seus parceiros levaram para projetar os trens 360, equipar as plataformas e estações , e modernizar e adaptar os sistemas ferroviários em toda a rede nos Subúrbios Maiores e Interiores e em Paris. Trabalho colossal e um desafio bem-sucedido. Hoje, as linhas H, J, K, L e P estão 100% equipadas e o RER E possui 11 trens de sua frota de 52 veículos.

E amanhã?

A revolução dos transportes iniciada com a chegada do Francilien permanece um modelo marcante de sucesso, do qual a Île-de-France Mobilités continua a se inspirar diariamente para a construção dos projetos que farão a mobilidade do futuro :