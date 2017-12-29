Estações cada vez mais modernas e alinhadas às expectativas dos passageiros

Até 2025, €3 bilhões serão destinados à modernização das estações de Île-de-France, que são locais de conexão, mas também de vida onde os passageiros passam de alguns minutos a várias horas por dia. 70 áreas de espera conectadas foram montadas em 2017 e 80 adicionais estão planejadas nos próximos meses.

Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy e Poissy são algumas das estações onde os projetos de modernização começaram ou evoluíram em 2017 e continuarão em 2018. Hoje, 146 estações na Île-de-France são acessíveis a todos os passageiros, incluindo 34 estações desenvolvidas entre 2016 e 2017.