Estações cada vez mais modernas e alinhadas às expectativas dos passageiros
Até 2025, €3 bilhões serão destinados à modernização das estações de Île-de-France, que são locais de conexão, mas também de vida onde os passageiros passam de alguns minutos a várias horas por dia. 70 áreas de espera conectadas foram montadas em 2017 e 80 adicionais estão planejadas nos próximos meses.
Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy e Poissy são algumas das estações onde os projetos de modernização começaram ou evoluíram em 2017 e continuarão em 2018. Hoje, 146 estações na Île-de-France são acessíveis a todos os passageiros, incluindo 34 estações desenvolvidas entre 2016 e 2017.
O trabalho para tornar mais 122 estações acessíveis continuará em 2018 e até 2024. A capacidade de estacionamento nas proximidades das estações, essencial para passageiros dos subúrbios internos e externos, está aumentando rapidamente. Diversos projetos de estacionamento e transporte já foram lançados, totalizando 7.850 vagas de estacionamento das 10.000 vagas adicionais previstas para 2020.
Micro-espaços de trabalho nas estações
70 estações foram equipadas com esses espaços de microtrabalho conectados, aquecidos e confortáveis. Esses espaços ficam o mais próximos possível do coração das estações e sempre com telas de informações à vista, para não perder seu ônibus ou trem! Eles estão disponíveis para passageiros que podem trabalhar, navegar na Internet ou recarregar seus equipamentos eletrônicos. Esses espaços conectados na estação completam a rede de espaços de coworking instalados na Île-de-France, que você pode consultar em https://www.iledefrance.fr/coworking.