Desafio de Informações ao Passageiro: vamos para a 3ª edição!

O que é o Desafio de Informação ao Passageiro?

Como projetar a mobilidade do amanhã está no centro de suas missões, a Île-de-France Mobilités criou o Desafio de Informação ao Passageiro em 2019 com uma única ambição: identificar, apoiar e acompanhar startups que inovam em benefício dos passageiros.

Para quem é o Desafio de Informação ao Passageiro?

O Desafio de Informação ao Passageiro está aberto a todos os players que desejam oferecer soluções inovadoras para atender passageiros na região da Île-de-France (startups, PMEs, players de mobilidade, etc.).

Qual bolsa para os vencedores?

Os vencedores receberão uma bolsa de €200.000 e terão a oportunidade de testar suas soluções em toda a região na rede Île-de-France, com o apoio da Île-de-France Mobilités.

O Desafio de Informação ao Passageiro: qual tema em 2021?

Devido à situação de saúde, a ambição do Desafio de Informação ao Passageiro deste ano é tranquilizar os passageiros e apoiar seu retorno ao transporte público.