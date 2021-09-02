Desafio de Informações ao Passageiro: vamos para a 3ª edição!
Participe do Desafio de Informação ao Passageiro 2021!
Você tem até 8 de outubro de 2021, às 23h59, para enviar sua inscrição para o Desafio pelo formulário abaixo
O que é o Desafio de Informação ao Passageiro?
Como projetar a mobilidade do amanhã está no centro de suas missões, a Île-de-France Mobilités criou o Desafio de Informação ao Passageiro em 2019 com uma única ambição: identificar, apoiar e acompanhar startups que inovam em benefício dos passageiros.
Para quem é o Desafio de Informação ao Passageiro?
O Desafio de Informação ao Passageiro está aberto a todos os players que desejam oferecer soluções inovadoras para atender passageiros na região da Île-de-France (startups, PMEs, players de mobilidade, etc.).
Qual bolsa para os vencedores?
Os vencedores receberão uma bolsa de €200.000 e terão a oportunidade de testar suas soluções em toda a região na rede Île-de-France, com o apoio da Île-de-France Mobilités.
O Desafio de Informação ao Passageiro: qual tema em 2021?
Devido à situação de saúde, a ambição do Desafio de Informação ao Passageiro deste ano é tranquilizar os passageiros e apoiar seu retorno ao transporte público.
"Apoiando usuários no retorno ao transporte": por que esse tema em 2021?
Com esta nova edição do Challenge e por meio de informações para passageiros, a Île-de-France Mobilités deseja responder a quatro desafios:
1. Conectar informações de passageiros a pontos de interesse. Pra quê? Informar os usuários sobre serviços e eventos próximos às estações. Por exemplo :obter informações sobre serviços locais nas estações (serviço de concierge, serviços públicos, hospitais, centros de reabilitação, serviços parapúblicos, etc.) graças à informação aprimorada para os passageiros; Fique atento a eventos esportivos e culturais nas proximidades de estações de trem e transporte.
2. Estabelecer parcerias com atores do turismo para promover atividades acessíveis pelo transporte público. Por exemplo:ter acesso a informações turísticas e de lazer enriquecidas, descobrir locais ou eventos turísticos próximos a estações de transporte e trem, oferecer soluções personalizadas de guias turísticos.
3. Permitir que os passageiros melhorem o conforto de suas viagens por meio das informações para os passageiros. Por exemplo: ter acesso a informações tranquilizadoras adaptadas ao contexto de saúde, informar os usuários sobre o nível de limpeza durante suas jornadas, oferecer suporte personalizado para otimizar a experiência do cliente, etc.
4. Facilitar a intermodalidade entre o transporte público e outros modos de transporte. Por exemplo: incentivar os passageiros a usarem meios de transporte que complementem o transporte público (bicicletas, carona, patinetes, etc.), tornando a experiência do usuário mais interativa e divertida.
Um retrospecto ao lançamento da edição de 2021 do Passenger Information Challenge
Reviver a vida ao vivo de 7 de setembro