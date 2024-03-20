Tzen 4: em breve um novo ônibus 100% elétrico em Essonne
A descarbonização do transporte público continua em Île-de-France! A nova linha de ônibus 100% elétrico, a Tzen 4, circulará em Essonne no final de 2024.
Novo centro operacional de ônibus em Corbeil-Essonnes, estações inovadoras de recarga elétrica para carregar seus ônibus de forma rápida e simples, contamos tudo.
Tzen 4, uma nova linha de ônibus entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes
Boas notícias para os habitantes de Essonne: a Tzen 4 em breve permitirá atravessar o departamento, de Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes, a bordo de uma linha moderna, climatizada e acessível, que operará em horários prolongados.
Tzen 4: uma alternativa elétrica e confortável à linha 402
A linha Tzen 4 substituirá o trecho central da linha 402, que está atualmente saturado, com uma capacidade aumentada de 50.000 passageiros por dia (em vez dos atuais 26.000).
Tzen 4: um novo centro operacional de ônibus em Corbeil-Essonnes
Para preparar a chegada do novo Tzen 4 em Essonne, para acomodar seus 30 ônibus biarticulados (24 metros de comprimento) e outros ônibus padrão que circulam no departamento, um novo centro operacional de ônibus, com alta qualidade ambiental, foi recentemente construído.
O que é um centro de operações de ônibus?
Ao mesmo tempo em que é um local para limpeza, manutenção, armazenamento, organização de serviços, administração e recepção de pessoas, o centro de operações de ônibus, ou "COB", é o centro nervoso que permite a operação dos seus ônibus.
Quais são as iniciativas sustentáveis do novo centro operacional de ônibus em Corbeil-Essonnes?
Ônibus sustentáveis significam centro de operações de ônibus... Ecologicamente responsável!
- Reciclagem de 70% da água usada para a limpeza dos ônibus,
- Iluminação LED para infraestruturas,
- Instalação de painéis solares,
- Desenvolvimento de 6.350 m² de áreas verdes,
- Instalação de 2.900 m² de telhados e jardins verdes.
Tzen 4: um ônibus elétrico e recarregável em cinco minutos
Inovador, o Tzen 4 recarrega em cinco minutos sem precisar estar conectado. Como?
Os studs, implantados no solo e alimentados por carregadores de alta potência, conectam-se a um sistema a bordo localizado sob o barramento para recarregar suas baterias.
Um método de recarga já está em vigor no COB Corbeil-Essonnes.