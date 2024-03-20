Tzen 4: em breve um novo ônibus 100% elétrico em Essonne

A descarbonização do transporte público continua em Île-de-France! A nova linha de ônibus 100% elétrico, a Tzen 4, circulará em Essonne no final de 2024.

Novo centro operacional de ônibus em Corbeil-Essonnes, estações inovadoras de recarga elétrica para carregar seus ônibus de forma rápida e simples, contamos tudo.

Tzen 4, uma nova linha de ônibus entre Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes

Boas notícias para os habitantes de Essonne: a Tzen 4 em breve permitirá atravessar o departamento, de Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes, a bordo de uma linha moderna, climatizada e acessível, que operará em horários prolongados.

Tzen 4: uma alternativa elétrica e confortável à linha 402

A linha Tzen 4 substituirá o trecho central da linha 402, que está atualmente saturado, com uma capacidade aumentada de 50.000 passageiros por dia (em vez dos atuais 26.000).