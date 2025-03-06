Entre Esbly e Crécy-la-Chapelle, a linha P torna-se a linha T14 e... Isso não muda nada para você!
Esbly <> Crécy-la-Chapelle: você conhecia a história desse pequeno ramal da linha P?
O nascimento deste curto ramal da linha P entre Esbly e Crécy-la-Chapelle é único! Inicialmente, foi um pedido do exército para facilitar o transporte de suas tropas entre Meaux e Coulommiers. Exceto que o projeto nunca se concretizou e a estrada terminou em Crécy-la-Chapelle.
Inaugurada em 1902, essa pequena linha de apenas 10 km sempre operou como um ônibus isolado, com um único trem que faz ida e volta entre esses dois terminais.
Esbly <> Crécy-la-Chapelle, uma linha que evoluiu
Inicialmente equipado com grandes trens convencionais que não eram adequados para seu uso, foi modernizado em 2011 com a chegada dos bondes-trens.
Hoje, ela transporta 1.000 passageiros diariamente e deu um novo passo à frente ao se tornar a linha T14, um nome que, no final, corresponde melhor à sua operação e uso.
T14: tudo muda, nada muda!
Você já estava acostumado com a frase P? Fique tranquilo, eles não vão mudar com a mudança de nome.
O T14 é:
- Os mesmos horários,
- as mesmas frequências,
- As mesmas taxas,
- e o mesmo material rodante de antes.
Qual tarifa se aplica ao bonde T14?
No bonde-trem T14, a tarifa Metro-Train-RER se aplica:
- Viaja por 2,50 euros por toda a região da Île-de-France (exceto aeroportos).
- Os ingressos estão disponíveis na máquina de bilhetes, na bilheteria e no aplicativo Île-de-France Mobilités.
Bom saber
Todos os bondes passarão a cobrar ônibus-bondes (2 euros por viagem) até o final de 2025.
Passageiros com deficiência e mobilidade reduzida: um serviço na estação acompanha vocês durante a viagem
Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida podem reservar transporte especializado simplesmente ligando para 3212 (preço da chamada).
Disponível das 8h às 20h, o serviço gratuito Assist'enGare é seu único ponto de contato para organizar sua viagem de ônibus entre Esbly e Crécy-la-Chapelle.
Um número dedicado para responder suas perguntas
Uma pergunta?
Há apenas um número para lembrar: 0 800 10 20 20 (chamada gratuita).
Esse único número, gradualmente distribuído pela região, já está disponível para sua linha T14!