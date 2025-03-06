Entre Esbly e Crécy-la-Chapelle, a linha P torna-se a linha T14 e... Isso não muda nada para você!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: você conhecia a história desse pequeno ramal da linha P?

O nascimento deste curto ramal da linha P entre Esbly e Crécy-la-Chapelle é único! Inicialmente, foi um pedido do exército para facilitar o transporte de suas tropas entre Meaux e Coulommiers. Exceto que o projeto nunca se concretizou e a estrada terminou em Crécy-la-Chapelle.

Inaugurada em 1902, essa pequena linha de apenas 10 km sempre operou como um ônibus isolado, com um único trem que faz ida e volta entre esses dois terminais.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, uma linha que evoluiu

Inicialmente equipado com grandes trens convencionais que não eram adequados para seu uso, foi modernizado em 2011 com a chegada dos bondes-trens.

Hoje, ela transporta 1.000 passageiros diariamente e deu um novo passo à frente ao se tornar a linha T14, um nome que, no final, corresponde melhor à sua operação e uso.

T14: tudo muda, nada muda!

Você já estava acostumado com a frase P? Fique tranquilo, eles não vão mudar com a mudança de nome.

O T14 é: