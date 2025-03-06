Entre Esbly e Crécy-la-Chapelle, a linha P torna-se a linha T14 e... Isso não muda nada para você!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: você conhecia a história desse pequeno ramal da linha P?

O nascimento deste curto ramal da linha P entre Esbly e Crécy-la-Chapelle é único! Inicialmente, foi um pedido do exército para facilitar o transporte de suas tropas entre Meaux e Coulommiers. Exceto que o projeto nunca se concretizou e a estrada terminou em Crécy-la-Chapelle.

Inaugurada em 1902, essa pequena linha de apenas 10 km sempre operou como um ônibus isolado, com um único trem que faz ida e volta entre esses dois terminais.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, uma linha que evoluiu

Inicialmente equipado com grandes trens convencionais que não eram adequados para seu uso, foi modernizado em 2011 com a chegada dos bondes-trens.

Hoje, ela transporta 1.000 passageiros diariamente e deu um novo passo à frente ao se tornar a linha T14, um nome que, no final, corresponde melhor à sua operação e uso.

T14: tudo muda, nada muda!

Você já estava acostumado com a frase P? Fique tranquilo, eles não vão mudar com a mudança de nome.

O T14 é:

  • Os mesmos horários,
  • as mesmas frequências,
  • As mesmas taxas,
  • e o mesmo material rodante de antes.

Qual tarifa se aplica ao bonde T14?

No bonde-trem T14, a tarifa Metro-Train-RER se aplica:

  • Viaja por 2,50 euros por toda a região da Île-de-France (exceto aeroportos).
  • Os ingressos estão disponíveis na máquina de bilhetes, na bilheteria e no aplicativo Île-de-France Mobilités.

Bom saber

Todos os bondes passarão a cobrar ônibus-bondes (2 euros por viagem) até o final de 2025.

Passageiros com deficiência e mobilidade reduzida: um serviço na estação acompanha vocês durante a viagem

Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida podem reservar transporte especializado simplesmente ligando para 3212 (preço da chamada).

Disponível das 8h às 20h, o serviço gratuito Assist'enGare é seu único ponto de contato para organizar sua viagem de ônibus entre Esbly e Crécy-la-Chapelle.

Um número dedicado para responder suas perguntas

Uma pergunta?

Há apenas um número para lembrar: 0 800 10 20 20 (chamada gratuita).

Esse único número, gradualmente distribuído pela região, já está disponível para sua linha T14!

A partir de 22 de março de 2025, sua linha mudará de nome, mas manterá tudo o que você quiser, com serviços ainda mais adaptados às suas necessidades.