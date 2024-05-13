Notícias semelhantes

Ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024!

Valide seu ingresso para tentar ganhar vagas

Na segunda-feira, 20 de maio, começará o primeiro Desafio de Validação para clientes viajantes com ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 a serem conquistados!

De 20 de maio a 9 de junho de 2024, tente alcançar a meta de 1.240.000 validações nas linhas de ônibus da sua região de Greater Versailles. (Lista de linhas do Grande Versalhes).

Como participar?

  • De 20 de maio a 9 de junho: Tentem coletivamente alcançar a meta de 1.240.000 validações nas linhas que operam em seu território;
  • De 10 a 16 de junho: Se o contador coletivo de validação for alcançado, inscrições individuais abrem para tentar conquistar vagas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024;
  • 17 a 20 de junho: É hora do sorteio e do anúncio dos vencedores!

Quem pode participar?

Todos os viajantes com mais de 4 anos, morando ou trabalhando no território onde o desafio acontece e possuindo um bilhete de transporte válido durante o período do desafio poderão participar e tentar ser sorteados entre os 10 sortudos vencedores em seu território.

