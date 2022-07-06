Notícias semelhantes

1º de agosto de 2022: Lançamento da nova oferta de ônibus na região

A partir de 1º de agosto de 2022, o serviço de ônibus está evoluindo nos territórios de Brie e 2 Morin e se adapta às suas necessidades, especialmente nos territórios de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle e La Ferté-sous-Jouarre.

A ligação Coulommiers - Crécy-la-Chapelle - Marne-la-Vallée será reforçada com a criação de uma parada sistemática para a linha expressa 17 em Crécy-la-Chapelle. Além disso, uma nova linha Noctilien Coulommiers - MLV Chessy - Paris Gare de Lyon será criada, permitindo que os municípios de Coulommiers, Mouroux e Crécy-la-Chapelle sejam conectados ao centro Marne-la-Vallée 24 horas por dia, 365 dias por ano.

No setor La Ferté-sous-Jouarre, as linhas 49 e Express 67 tiveram suas rotas e horários alterados, e o número de conexões ferroviárias oferecidas aumentou significativamente.

Há também algo novo no setor do transporte sob demanda (TàD) com a implementação de um novo modelo operacional para o TàD dos Coulommiers e a criação do TàD Créçois.

Novas funcionalidades no setor La Ferté-sous-Jouarre

