Notícias semelhantes

A ligação Coulommiers - Crécy-la-Chapelle - Marne-la-Vallée será reforçada com a criação de uma parada sistemática para a linha expressa 17 em Crécy-la-Chapelle. Além disso, uma nova linha Noctilien Coulommiers - MLV Chessy - Paris Gare de Lyon será criada, permitindo que os municípios de Coulommiers, Mouroux e Crécy-la-Chapelle sejam conectados ao centro Marne-la-Vallée 24 horas por dia, 365 dias por ano.

No setor La Ferté-sous-Jouarre, as linhas 49 e Express 67 tiveram suas rotas e horários alterados, e o número de conexões ferroviárias oferecidas aumentou significativamente.

Há também algo novo no setor do transporte sob demanda (TàD) com a implementação de um novo modelo operacional para o TàD dos Coulommiers e a criação do TàD Créçois.