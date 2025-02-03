Notícias semelhantes

Operação adaptada conforme os cronogramas

Para manter um serviço o mais próximo possível das necessidades dos usuários, em particular trabalhadores e passageiros que se conectam à estação, a circulação da linha 4110 será organizada da seguinte forma:

· Horários de pico (segunda a sexta-feira)

Desde o início do serviço até as 9h e das 17h até o fim do serviço, os ônibus seguirão sua rota habitual via Rue Paul Doumer.

· Horários fora do pico (segunda a sexta-feira)

Entre 9h04 e 16h51, os ônibus passam por uma rota de desvio.

· A linha seguirá seu trajeto habitual.

Essa organização possibilita manter o acesso direto ao setor Paul Doumer nos horários mais movimentados do dia, levando em conta as limitações relacionadas ao canteiro de obras.

Ajustes pontuais nos desligamentos

Dependendo do andamento das obras, algumas paradas localizadas no setor em questão podem ser temporariamente neutralizadas. Um display específico será instalado diretamente nas paradas para informar os passageiros em tempo real sobre quaisquer mudanças.