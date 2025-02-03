Notícias semelhantes

Operação adaptada conforme os cronogramas
Para manter um serviço o mais próximo possível das necessidades dos usuários, em particular trabalhadores e passageiros que se conectam à estação, a circulação da linha 4110 será organizada da seguinte forma:
· Horários de pico (segunda a sexta-feira)
Desde o início do serviço até as 9h e das 17h até o fim do serviço, os ônibus seguirão sua rota habitual via Rue Paul Doumer.
· Horários fora do pico (segunda a sexta-feira)
Entre 9h04 e 16h51, os ônibus passam por uma rota de desvio.
· A linha seguirá seu trajeto habitual.
Essa organização possibilita manter o acesso direto ao setor Paul Doumer nos horários mais movimentados do dia, levando em conta as limitações relacionadas ao canteiro de obras.
Ajustes pontuais nos desligamentos
Dependendo do andamento das obras, algumas paradas localizadas no setor em questão podem ser temporariamente neutralizadas. Um display específico será instalado diretamente nas paradas para informar os passageiros em tempo real sobre quaisquer mudanças.
Para encontrar as informações de todas as suas linhas:
Site: Île-de-France Mobilités www.iledefrance-mobilites.fr e aplicativo móvel
Para calcular sua rota: > Contorne > Direções
> Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
Notícias > 4110
Em X: @VYVS_IDFM
Por telefone 0800 10 20 20