Notícias semelhantes

Linha 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve
- Uma extensão da linha a cada duas corridas até as "Promenades de Brétigny" e "CC Maison Neuve" a partir da estação Marolles-en-Hurepoix.
- Ônibus das 6h às 20h30, a cada 15 minutos de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
- Das 10h às 16h, a linha 6 da DRT assume o comando.
Linha 103: Estação Marolles-en-Hurepoix <> Marolles-en-Hurepoix
- A linha 103 foi deletada.
Linha 91-04: Estação Evry-Courcouronnes Centre <> Estação Arpajon / Estação da rodovia Briis-sous-Forges
- Um vínculo fortalecido entre Arpajon e Briis-sous-Forges, com 3 viagens adicionais e 5 idas e volta por dia.
- A criação da parada "Les Belles Vues" em Ollainville.
- Ônibus das 5h às 22h, a cada 10 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
Linha DM20: Ollainville Collège de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons
- Ônibus das 6h às 20h30 a cada 30 minutos pela manhã e noite, de segunda a sexta-feira.
- Das 10h às 16h, a linha 7 da DRT assume o comando.
Linha DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes
- Uma rota simplificada para melhor atender o centro da cidade, a estação de trem e a ZA Les Marsandes com a criação de 3 novas paradas em Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" e "La Poste".
- As paradas "Les Violettes" e "Grande Rue" em Ollainville estão canceladas, possível transferência para a parada "Rond-Point-de la Roche".
- Ônibus das 6h às 19h20, a cada hora apenas pela manhã e à noite de segunda a sexta-feira.
- Das 10h às 16h, a linha 7 da DRT assume o comando.