Notícias semelhantes

Suas linhas de ônibus evoluem em torno de Arpajon!

Publicado em

Leitura 2 min

A partir de 8 de janeiro de 2024, descubra sua nova oferta de ônibus nos setores de Arpajon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Saint-Germain-lès-Arpajon, Avrainville, Cheptainville, Guibeville e Marolles-en-Hurepoix.

Consulte o mapa interativo do seu território antes e depois

Consulte o folheto informativo sobre desenvolvimentos no seu setor

 -  6.3 MB

Linha 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve

  • Uma extensão da linha a cada duas corridas até as "Promenades de Brétigny" e "CC Maison Neuve" a partir da estação Marolles-en-Hurepoix.
  • Ônibus das 6h às 20h30, a cada 15 minutos de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
  • Das 10h às 16h, a linha 6 da DRT assume o comando.

Horário linha 102

 -  541.4 KB

Linha 103: Estação Marolles-en-Hurepoix <> Marolles-en-Hurepoix

  • A linha 103 foi deletada.

Linha 91-04: Estação Evry-Courcouronnes Centre <> Estação Arpajon / Estação da rodovia Briis-sous-Forges

  • Um vínculo fortalecido entre Arpajon e Briis-sous-Forges, com 3 viagens adicionais e 5 idas e volta por dia.
  • A criação da parada "Les Belles Vues" em Ollainville.
  • Ônibus das 5h às 22h, a cada 10 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.

 

Linha de Horários 91-04

 -  9.3 MB

Linha DM20: Ollainville Collège de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons

  • Ônibus das 6h às 20h30 a cada 30 minutos pela manhã e noite, de segunda a sexta-feira.
  • Das 10h às 16h, a linha 7 da DRT assume o comando.

Horários da linha DM20

 -  702.9 KB

Linha DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes

  • Uma rota simplificada para melhor atender o centro da cidade, a estação de trem e a ZA Les Marsandes com a criação de 3 novas paradas em Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" e "La Poste".
  • As paradas "Les Violettes" e "Grande Rue" em Ollainville estão canceladas, possível transferência para a parada "Rond-Point-de la Roche".
  • Ônibus das 6h às 19h20, a cada hora apenas pela manhã e à noite de segunda a sexta-feira.
  • Das 10h às 16h, a linha 7 da DRT assume o comando.

Horário da linha DM26

 -  1.2 MB
Encontre todas as notícias sobre suas falas no X account@CoeurEs_IDFM

Notícias semelhantes