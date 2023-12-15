Notícias semelhantes

Suas linhas de ônibus evoluem em torno de Brétigny-sur-Orge

A partir de 8 de janeiro de 2024, descubra sua nova oferta simplificada e melhor conectada de ônibus nos parques empresariais de Brétigny-sur-Orge, Bondoufle, Le Plessis-Pâté, Saint-Michel-sur-Orge, Linas e Leuville-sur-Orge.

Consulte o mapa interativo do seu território antes e depois

Consulte o folheto informativo sobre desenvolvimentos no seu setor

 -  6.3 MB

Linha 105: Estação Eurocontrol Le Plessis-Pâté <> Brétigny-sur-Orge

  • Retomada do serviço para a ZA de la Tremblaie e Eurocontrol da antiga linha 105A.
  • Uma nova rota única atende a estação Brétigny e a Eurocontrol com ônibus das 5h30 às 21h de segunda a sexta-feira.
  • Para chegar à estação Brétigny-sur-Orge a partir da Eurocontrol e da ZI de la Tremblaie, pela manhã das 6h às 12h, pegue as linhas 413 e 202 ou 2273 (conexão com a "Imprimerie Nationale").
  • Para chegar à Eurocontrol e à ZI de la Tremblaie a partir da estação Brétigny-sur-Orge, das 12h às 20h30, pegue as linhas 2273 ou 202 e 414 (mudança para "Imprimerie Nationale").

Linha 105 do horário

 -  578.3 KB

Linha 106: estação Brétigny-sur-Orge <> Brétigny-sur-Orge CEV

  • A nova linha 106 assume todas as paradas da linha 105A entre a estação Brétigny-sur-Orge e a CEV.

Linha 106 do horário

 -  871.4 KB

Linha 202: estação Brétigny-sur-Orge <> Vert-le-Grand via Bondoufle

  • A linha 202 assume e simplifica o trajeto da antiga linha 105B.
  • Em Bondoufle, as paradas "Général de Gaulle", "Pierre Marcille" e "Pasteur" foram abolidas. Possível adiamento nas paradas "Les Petits Bois" e "Hôtel de Ville".
  • Ônibus das 6h às 19h45, a cada 15 minutos de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.

Linha 202 do horário

 -  746.2 KB

Linha 91-04: Estação Evry-Courcouronnes Centre <> Estação Arpajon / Estação da rodovia Briis-sous-Forges

  • Um vínculo fortalecido entre Arpajon e Briis-sous-Forges, com 3 viagens adicionais e 5 idas e volta por dia.
  • Ônibus das 5h às 22h, a cada 10 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.

Linha de Horários 91-04

 -  9.3 MB

Linha 2271: Le Plessis-Pâté ZA Parc <> Centre Commercial Maison Neuve

  • A linha 2276 foi deletada. A linha 2271 oferece uma solução de transferência entre as paradas "Branly" e "Les Promenades de Brétigny" ou via transferência na estação.
  • A parada "Promenades de Brétigny" é atendida em ambas as direções pelo trânsito durante todo o dia.
  • Ônibus das 5h15 às 00h15, a cada 7 minutos de manhã e à noite de segunda a sexta-feira.

Linha de horários 2271

 -  964.1 KB

Linha 2273: Estação Brétigny-sur-Orge <> Bondoufle Imprimerie Nationale

  • A linha 2273 segue parcialmente o trajeto da linha 2276 entre a estação Brétigny e "La Marinière".
  • Uma linha se estendia das 10h30 às 17h30 nos dias de semana e sábados até a parada "Imprimerie Nationale" em Bondoufle, que atendia La Croix Blanche. Na direção de Bondoufle, as paradas atendidas em Plessis-Pâté são "Mozart", "Gymnase", "Mairie", "Rue des Chamois" (nova parada) e "La Rogère" (nova parada).
  • Ônibus das 5h50 às 20h30 a cada 15 minutos, manhã e noite, de segunda a sexta-feira.

Linha do horário 2273

 -  567.0 KB

Linha DM9: estação Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Longpont-sur-Orge <> estação Saint-Michel-sur-Orge
Linha DM13: Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Linas estação UNM / UTAC

  • DM9: Aumento de frequência e rota estendida até a estação Brétigny-sur-Orge em conexão com a RER C.
  • Um serviço reforçado entre Château d'Eau (Linas), Leuville-sur-Orge e Brétigny-sur-Orge graças a uma parte da rota comum entre as linhas DM9 e DM13. As paradas "Aristide Briand" e "Bois Badeau" continuam atendidas apenas pelo DM13, como são hoje.
  • Conexões reforçadas no "Château d'eau" param com as linhas M151, M153, M154 e 91-05 para chegar a Paris, Massy-Palaiseau ou Evry.
  • Linha DM9: Ônibus das 6h30 às 19h30 a cada 30 minutos, de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
  • Linha DM13: Ônibus das 6h às 21h30 a cada 15 a 30 minutos, pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.

TàD 1 e 5 assumem durante os horários fora de pico.

Linha de folha de horários DM9

 -  3.1 MB

Horário DM13

 -  485.0 KB

Linha DM16: Estação Brétigny-sur-Orge <> Saint-Michel-sur-Orge

  • Ônibus das 5h30 às 20h40 a cada 30 minutos, de segunda a sábado.

Horário da linha DM16

 -  1.2 MB
