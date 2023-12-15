Notícias semelhantes

Linha 105: Estação Eurocontrol Le Plessis-Pâté <> Brétigny-sur-Orge
- Retomada do serviço para a ZA de la Tremblaie e Eurocontrol da antiga linha 105A.
- Uma nova rota única atende a estação Brétigny e a Eurocontrol com ônibus das 5h30 às 21h de segunda a sexta-feira.
- Para chegar à estação Brétigny-sur-Orge a partir da Eurocontrol e da ZI de la Tremblaie, pela manhã das 6h às 12h, pegue as linhas 413 e 202 ou 2273 (conexão com a "Imprimerie Nationale").
- Para chegar à Eurocontrol e à ZI de la Tremblaie a partir da estação Brétigny-sur-Orge, das 12h às 20h30, pegue as linhas 2273 ou 202 e 414 (mudança para "Imprimerie Nationale").
Linha 106: estação Brétigny-sur-Orge <> Brétigny-sur-Orge CEV
- A nova linha 106 assume todas as paradas da linha 105A entre a estação Brétigny-sur-Orge e a CEV.
Linha 202: estação Brétigny-sur-Orge <> Vert-le-Grand via Bondoufle
- A linha 202 assume e simplifica o trajeto da antiga linha 105B.
- Em Bondoufle, as paradas "Général de Gaulle", "Pierre Marcille" e "Pasteur" foram abolidas. Possível adiamento nas paradas "Les Petits Bois" e "Hôtel de Ville".
- Ônibus das 6h às 19h45, a cada 15 minutos de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
Linha 91-04: Estação Evry-Courcouronnes Centre <> Estação Arpajon / Estação da rodovia Briis-sous-Forges
- Um vínculo fortalecido entre Arpajon e Briis-sous-Forges, com 3 viagens adicionais e 5 idas e volta por dia.
- Ônibus das 5h às 22h, a cada 10 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
Linha 2271: Le Plessis-Pâté ZA Parc <> Centre Commercial Maison Neuve
- A linha 2276 foi deletada. A linha 2271 oferece uma solução de transferência entre as paradas "Branly" e "Les Promenades de Brétigny" ou via transferência na estação.
- A parada "Promenades de Brétigny" é atendida em ambas as direções pelo trânsito durante todo o dia.
- Ônibus das 5h15 às 00h15, a cada 7 minutos de manhã e à noite de segunda a sexta-feira.
Linha 2273: Estação Brétigny-sur-Orge <> Bondoufle Imprimerie Nationale
- A linha 2273 segue parcialmente o trajeto da linha 2276 entre a estação Brétigny e "La Marinière".
- Uma linha se estendia das 10h30 às 17h30 nos dias de semana e sábados até a parada "Imprimerie Nationale" em Bondoufle, que atendia La Croix Blanche. Na direção de Bondoufle, as paradas atendidas em Plessis-Pâté são "Mozart", "Gymnase", "Mairie", "Rue des Chamois" (nova parada) e "La Rogère" (nova parada).
- Ônibus das 5h50 às 20h30 a cada 15 minutos, manhã e noite, de segunda a sexta-feira.
Linha DM9: estação Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Longpont-sur-Orge <> estação Saint-Michel-sur-Orge
Linha DM13: Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Linas estação UNM / UTAC
- DM9: Aumento de frequência e rota estendida até a estação Brétigny-sur-Orge em conexão com a RER C.
- Um serviço reforçado entre Château d'Eau (Linas), Leuville-sur-Orge e Brétigny-sur-Orge graças a uma parte da rota comum entre as linhas DM9 e DM13. As paradas "Aristide Briand" e "Bois Badeau" continuam atendidas apenas pelo DM13, como são hoje.
- Conexões reforçadas no "Château d'eau" param com as linhas M151, M153, M154 e 91-05 para chegar a Paris, Massy-Palaiseau ou Evry.
- Linha DM9: Ônibus das 6h30 às 19h30 a cada 30 minutos, de manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
- Linha DM13: Ônibus das 6h às 21h30 a cada 15 a 30 minutos, pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
TàD 1 e 5 assumem durante os horários fora de pico.
Linha DM16: Estação Brétigny-sur-Orge <> Saint-Michel-sur-Orge
- Ônibus das 5h30 às 20h40 a cada 30 minutos, de segunda a sábado.