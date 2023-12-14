Notícias semelhantes

Um novo ônibus noturno em Brétigny-sur-Orge e Le Plessis-Pâté
- Um novo ônibus noturno na estação Brétigny-sur-Orge para seus retornos tardios.
- Ônibus a cada 30 minutos das 21h às 23h nos dias úteis e das 20h30 às 23h aos sábados, em conexão com o RER C.
- O serviço para 14 paradas nos bairros de Clause-Bois Badeau, 80 Arpents e Les Ardrets em Brétigny-sur-Orge, além do centro de Plessis-Pâté.
Como funciona o ônibus noturno?
- Na estação, o ônibus espera o trem chegar antes de partir.
- Ao embarcar, o passageiro informa ao motorista o nome da parada para onde quer ir.
- O itinerário será então definido de acordo com as paradas solicitadas pelos passageiros a bordo.
- Todos os bilhetes de transporte válidos em Île-de-France são aceitos no ônibus.