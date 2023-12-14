Notícias semelhantes

Seu novo ônibus noturno está esperando por você na estação Brétigny-sur-Ogre!

A partir de 8 de janeiro de 2024, saia à noite, vamos te trazer de volta!

Um novo ônibus noturno em Brétigny-sur-Orge e Le Plessis-Pâté

  • Um novo ônibus noturno na estação Brétigny-sur-Orge para seus retornos tardios.
  • Ônibus a cada 30 minutos das 21h às 23h nos dias úteis e das 20h30 às 23h aos sábados, em conexão com o RER C.
  • O serviço para 14 paradas nos bairros de Clause-Bois Badeau, 80 Arpents e Les Ardrets em Brétigny-sur-Orge, além do centro de Plessis-Pâté.

Descubra o folheto do seu novo ônibus noturno

Como funciona o ônibus noturno?

  • Na estação, o ônibus espera o trem chegar antes de partir.
  • Ao embarcar, o passageiro informa ao motorista o nome da parada para onde quer ir.
  • O itinerário será então definido de acordo com as paradas solicitadas pelos passageiros a bordo.
  • Todos os bilhetes de transporte válidos em Île-de-France são aceitos no ônibus.
