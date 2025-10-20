Notícias semelhantes

Linha 2326 – Adição de duas paradas em Nanteuil-lès-Meaux

A linha está evoluindo com o serviço de duas novas paradas: Vincelles e Coubras.

A corrida das 7h37 de Nanteuil – Collot até o Collège de la Dhuis agora começará na parada Vincelles às 7h32 via Coubras e depois retomará sua rota habitual.

Esse serviço foi criado além da linha 2351 para permitir que todos se desloquem com mais facilidade.

Essas mudanças possibilitarão oferecer um serviço mais frequente e melhor adaptado à escola de ensino médio de Dhuis e, assim, atender à demanda por viagens para essa escola.

Por favor, note que sua linha 2326 atenderá as paradas de Vincelles e Coubras nos dias úteis às 7h32 e 7h33, respectivamente, ou seja, 14 minutos antes da passagem da linha 2351.

Convidamos você a fazer arranjos para antecipar sua viagem à escola e evitar sobrecarregar a rota da linha 2351.