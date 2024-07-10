Notícias semelhantes

Sua antiga linha 4B será modificada no início do ano letivo. Inclui a linha 4 , que atenderá a escola de ensino fundamental de Esbly no início do ano letivo.

Ohorário de serviço do colégio Louis Braille será o mesmo atual: 8h20 e 9h20 para entradas; 12h50 (quarta-feira), 16h20 e 17h20 (segunda, terça, quinta e sexta-feira) para passeios escolares.

Todas as paradas da sua antiga linha 4B serão tomadas.

A linha 4 é uma linha regular, sujeita ao mesmo preço da linha 4B (cartão ImagineR, Navigo, ingresso a bordo, etc.) e acessível a todos os usuários com ingresso válido.

Essa linha só circula durante os períodos letivos.