Notícias semelhantes

Sua antiga linha 4B será modificada no início do ano letivo. Inclui a linha 4 , que atenderá a escola de ensino fundamental de Esbly no início do ano letivo.
Ohorário de serviço do colégio Louis Braille será o mesmo atual: 8h20 e 9h20 para entradas; 12h50 (quarta-feira), 16h20 e 17h20 (segunda, terça, quinta e sexta-feira) para passeios escolares.
Todas as paradas da sua antiga linha 4B serão tomadas.
A linha 4 é uma linha regular, sujeita ao mesmo preço da linha 4B (cartão ImagineR, Navigo, ingresso a bordo, etc.) e acessível a todos os usuários com ingresso válido.
Essa linha só circula durante os períodos letivos.
