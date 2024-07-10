Notícias semelhantes

Novas viagens serão integradas à linha Js. Eles atenderão a faculdade nas entradas das 8h30 e 9h, bem como nas saídas das 12h30 (apenas quarta-feira), 16h e 17h (segunda, terça, quinta e sexta-feira apenas). O tempo de viagem será de cerca de 30 minutos.

Sua linha Js manterá a oferta atual durante o período escolar e integrará o novo serviço.

É uma linha escolar regular, sujeita ao mesmo preço das linhas regulares (cartão ImagineR, Navigo, passagem a bordo, etc.) e acessível a todos os usuários com ingresso válido.