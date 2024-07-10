Notícias semelhantes

No início do próximo ano letivo, uma nova linha atenderá o Colégio Stéphane Hessel em Saint Germain sur Morin!

A partir de segunda-feira, 2 de setembro de 2024, a nova linha 4c conectará Quincy-Voisins à escola de ensino fundamental Stéphane Hessel em Saint Germain sur Morin.

Sua nova linha 4C atenderá o estabelecimento para as entradas das 8h35 e 9h30, bem como para as saídas das 11h30, 12h30 (apenas quartas-feiras), 16h20 e 17h20 (apenas segundas, terças, quintas e sextas-feiras). O tempo de viagem será de aproximadamente 15 minutos.

Essa linha só circula durante os períodos letivos.

É uma linha escolar regular, sujeita ao mesmo preço das linhas regulares (cartão ImagineR, Navigo, passagem a bordo, etc.) e acessível a todos os usuários com ingresso válido. Essa linha só circula durante os períodos letivos.

Mapa da nova linha 4C

Consulte o cronograma válido a partir de 2 de setembro de 2024:

 -  434.2 KB

