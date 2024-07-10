Notícias semelhantes

Sua nova linha 4C atenderá o estabelecimento para as entradas das 8h35 e 9h30, bem como para as saídas das 11h30, 12h30 (apenas quartas-feiras), 16h20 e 17h20 (apenas segundas, terças, quintas e sextas-feiras). O tempo de viagem será de aproximadamente 15 minutos.
É uma linha escolar regular, sujeita ao mesmo preço das linhas regulares (cartão ImagineR, Navigo, passagem a bordo, etc.) e acessível a todos os usuários com ingresso válido. Essa linha só circula durante os períodos letivos.
Mapa da nova linha 4C