Notícias semelhantes

Um casal misto se olha com carinho na rua
Por ocasião do Dia dos Namorados de 2023, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Sénart, está oferecendo a você a oportunidade de transmitir suas declarações nas telas dos veículos durante o dia 14 de fevereiro.
COMO FAZER ISSO?
É muito simples, envie uma mensagem privada para nós no Twitter @Senart_IDFM :
> Seu primeiro nome
> O primeiro nome do destinatário
> A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*
> A linha de ônibus em questão
>>> Antes de 9 de fevereiro de 2023
As 3 primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma confirmação por Mensagem Privada da publicação efetiva.
*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.