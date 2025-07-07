Notícias semelhantes

A partir de 18 de agosto de 2025, as linhas em sua área serão atualizadas para oferecer melhor serviço aos bairros e à zona mista de desenvolvimento de Serris:
LINHA 2231 - Uma oferta redesenhada da ZAC du Couternois
- Uma nova rota para melhor atender o sul do Couternois ZAC e a criação de uma nova parada "Louise-Amélie Leblois".
- As paradas "Pressoir", "Le Prieuré" e "CCI" continuam atendidas pelas linhas 2234, 2235 e 2292.
LINHA 2235 - Serviço melhorado do ZAC du Prieuré para/do RER A Gare de Val d'Europe
- Uma nova rota estendida no ZAC du Prieuré com a criação dos "Les Champs du Prieuré" e do "Centre aquatique" pararia de/para a estação Val d'Europe.
- Serviço direto para o Grand Hôpital de l'Est Français - Marne-la-Vallée a partir de Bailly-Romainvilliers.
- A criação de uma oferta aos sábados e uma oferta em julho e agosto.
- A linha 59 (futura linha 2407) agora atenderá as paradas: "Le Verger", "Les 3 Petits Bois", "Rue du Moulin à Vent" e "Circulaire Magny" em Magny-le-Hongre.
LINHA 2261 - Uma nova ligação Esby <> Gare de Val d'Europe
- Uma rota estendida até a estação Val d'Europe via estação Marne-la-Vallée Chessy Sud.
- Um novo serviço para o ZAC du Pré de Claye em Serris, com uma nova parada "Magellan" no coração do distrito e próximo ao Collège - Lycée Saint-Colomban em Serris.
Seus ônibus noturnos são adaptados para melhor atender às suas necessidades de viagem de segunda a sábado
Ônibus noturno Estação Marne-la-Vallée Chessy
- Seu ônibus noturno vai até meia-noite, com um ônibus a cada 30 minutos.
Estação de ônibus vespertina Val d'Europe
- Seu ônibus noturno oferecerá 2 viagens adicionais por dia até às 23h30, sempre em conexão com o RER A.
- O município de Favières não será mais atendido.