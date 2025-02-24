Notícias semelhantes

A partir de segunda-feira, 3 de março de 2025, os horários das linhas estão se adaptando devido a problemas de manutenção.

Veja abaixo o acompanhamento semanal das aquisições nominais de suas linhas:

Linhas 30-05 e 30-46: 100% de recuperação

Linha 95-19: 95% de recuperação

Linha 38-01: 92% de recuperação

Linhas 30-12: 86% de recuperação

Você pode consultar os horários no site, na seção de Horários, para encontrar os detalhes das partidas programadas nas linhas correspondentes.

Os horários das linhas 30-43, 30-49, 95-20, 30-11, 30-42 e 95-29 permanecem ajustados devido à indisponibilidade de veículos e problemas de manutenção.

Obrigado pela sua compreensão.

Os cronogramas estão sujeitos a riscos operacionais.

Atualizado em 23 de março de 2025 às 11h20.