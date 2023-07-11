Ajuste dos números das linhas!

Publicado em

Leitura 1 min

Uma renumeração de algumas linhas de ônibus.

Em 1º de agosto de 2023, a numeração de algumas linhas de ônibus foi ajustada.

A oferta dessas linhas não é modificada, as rotas e horários permanecem os mesmos!

Essa mudança afeta apenas as seguintes linhas:

Lista de números de linha alterados em 1º de agosto

Notícias semelhantes