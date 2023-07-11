Notícias semelhantes

Em 1º de agosto de 2023, a numeração de algumas linhas de ônibus foi ajustada.
A oferta dessas linhas não é modificada, as rotas e horários permanecem os mesmos!
Essa mudança afeta apenas as seguintes linhas:
Ajuste dos números das linhas!
Publicado em
Leitura 1 min
Uma renumeração de algumas linhas de ônibus.
Em 1º de agosto de 2023, a numeração de algumas linhas de ônibus foi ajustada.
A oferta dessas linhas não é modificada, as rotas e horários permanecem os mesmos!
Essa mudança afeta apenas as seguintes linhas: