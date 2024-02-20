Notícias semelhantes

Todas as noites, a partir das 22h, você tem a possibilidade de pedir ao motorista do seu ônibus para pará-lo o mais próximo possível do seu destino, entre duas paradas.
Como funciona?
- Quando você embarca no ônibus, tudo o que precisa fazer é informar o motorista. Eles então sugerem o melhor lugar para descer do ônibus em segurança.
- A parada solicitada deve estar no trajeto da linha (exemplo: imagem abaixo), entre dois pontos de parada.
- Esse sistema é válido em todas as linhas da rede Saint Germain Boucles de Seine.
- Cabe então ao motorista decidir o local exato da descida, o mais próximo possível do seu destino, claro, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e um caminho para pedestres até a área de descida.
- Isso ajuda a combater a sensação de insegurança que pode ser sentida à noite e à noite, quando não é reconfortante caminhar sozinho nas ruas.