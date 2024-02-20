Após as 22h, suas linhas oferecem a descida sob demanda

Publicado em

Leitura 1 min

A Île-de-France Mobilités está comprometida com sua segurança oferecendo a entrega o mais próxima possível de você!

Todas as noites, a partir das 22h, você tem a possibilidade de pedir ao motorista do seu ônibus para pará-lo o mais próximo possível do seu destino, entre duas paradas.

Como funciona?

  • Quando você embarca no ônibus, tudo o que precisa fazer é informar o motorista. Eles então sugerem o melhor lugar para descer do ônibus em segurança.
  • A parada solicitada deve estar no trajeto da linha (exemplo: imagem abaixo), entre dois pontos de parada.
  • Esse sistema é válido em todas as linhas da rede Saint Germain Boucles de Seine.
  • Cabe então ao motorista decidir o local exato da descida, o mais próximo possível do seu destino, claro, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e um caminho para pedestres até a área de descida.
  • Isso ajuda a combater a sensação de insegurança que pode ser sentida à noite e à noite, quando não é reconfortante caminhar sozinho nas ruas.

Notícias semelhantes