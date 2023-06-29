Notícias semelhantes

Quais benefícios estão incluídos no seu passe Navigo?

Sua assinatura Navigo lhe dá acesso a mais de 300 boas ofertas em locais culturais por toda a Île-de-France!

Quais são as vantagens culturais do passe Navigo?

Com os benefícios culturais do passe Navigo, aproveite 300+ passeios culturais disponíveis por toda a Île-de-France:

  • Sala de cinema
  • Centro Cultural
  • Museu
  • Festival
  • Auditório

Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa é de um ingresso válido da temporada Navigo (excluindo Navigo Day, Easy, Discovery) na data do evento ou visita e... para apresentar!

Quais são os passeios culturais na região de Argenteuil Boucles de Seine?

Não espere mais e aproveite muitos passeios culturais na região de Argenteuil Boucles de Seine:

  • Château de Maisons Laffitte
    2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
    Tarifa especial de ingresso único
  • Museu do Forno
    3 Rue du Bac - 78400 Chatou
    Taxa reduzida de €7 em vez de €9
  • Théâtre de Sartrouville
    Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
    Preço reduzido €19 para adultos e €8 para jovens de 12 a 26 anos com o mesmo preço, oferta especial em programas específicos
  • Théâtre Paul Éluard
    162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
    Implementação das ofertas atuais.
    Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise em ecransvo.org
  • Théâtre du Cormier
    123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
    Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise em ecransvo.org
  • Cinema Le Figuier Blanc
    16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
    Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise em ecransvo.org
