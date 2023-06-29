Notícias semelhantes

Quais são as vantagens culturais do passe Navigo?

Com os benefícios culturais do passe Navigo, aproveite 300+ passeios culturais disponíveis por toda a Île-de-France:

Sala de cinema

Centro Cultural

Museu

Festival

Auditório

Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa é de um ingresso válido da temporada Navigo (excluindo Navigo Day, Easy, Discovery) na data do evento ou visita e... para apresentar!

Quais são os passeios culturais na região de Argenteuil Boucles de Seine?

Não espere mais e aproveite muitos passeios culturais na região de Argenteuil Boucles de Seine: