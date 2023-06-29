Notícias semelhantes

Quais são as vantagens culturais do passe Navigo?
Com os benefícios culturais do passe Navigo, aproveite 300+ passeios culturais disponíveis por toda a Île-de-France:
- Sala de cinema
- Centro Cultural
- Museu
- Festival
- Auditório
Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa é de um ingresso válido da temporada Navigo (excluindo Navigo Day, Easy, Discovery) na data do evento ou visita e... para apresentar!
Quais são os passeios culturais na região de Argenteuil Boucles de Seine?
Não espere mais e aproveite muitos passeios culturais na região de Argenteuil Boucles de Seine:
- Château de Maisons Laffitte
2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
Tarifa especial de ingresso único
- Museu do Forno
3 Rue du Bac - 78400 Chatou
Taxa reduzida de €7 em vez de €9
- Théâtre de Sartrouville
Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
Preço reduzido €19 para adultos e €8 para jovens de 12 a 26 anos com o mesmo preço, oferta especial em programas específicos
- Théâtre Paul Éluard
162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
Implementação das ofertas atuais.
Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise em ecransvo.org
- Théâtre du Cormier
123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise em ecransvo.org
- Cinema Le Figuier Blanc
16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise em ecransvo.org