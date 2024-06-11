Notícias semelhantes

Baludik é a aplicação que permite mergulhar no cerne das investigações históricas, para descobrir os segredos do seu território.
Embarque em uma aventura fabulosa com família ou amigos!
SUA MISSÃO, SE VOCÊ ACEITAR
- Baixe o aplicativo Baludik e selecione a rota Saint Germain Boucles de Seine
- Sua jornada começa na estação de trem Versailles Chantiers ou na estação de trem Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers
Você pode pegar a linha Express1 e começar o jogo no ônibus!
- Passe pelas diferentes fases e resolva os enigmas para aprender mais sobre a história dos lugares por onde você passa.
- Termine a experiência em uma das duas estações onde o jogo termina.
Não espere mais, baixe o aplicativo (o mais rápido possível)!
- Sinta-se à vontade para vir e dar sua opinião sobre essa experiência única no X (antigo Twitter) em nossa conta @StGermain_IDFM