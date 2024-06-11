Notícias semelhantes

Baludik, o aplicativo que te leva para uma caminhada conectada

Publicado em

Leitura 1 min

Descubra a herança da sua região com o express1!

Baludik é a aplicação que permite mergulhar no cerne das investigações históricas, para descobrir os segredos do seu território.

Embarque em uma aventura fabulosa com família ou amigos!

SUA MISSÃO, SE VOCÊ ACEITAR

  1. Baixe o aplicativo Baludik e selecione a rota Saint Germain Boucles de Seine
  2. Sua jornada começa na estação de trem Versailles Chantiers ou na estação de trem Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers
    Você pode pegar a linha Express1 e começar o jogo no ônibus!
  3. Passe pelas diferentes fases e resolva os enigmas para aprender mais sobre a história dos lugares por onde você passa.
  4. Termine a experiência em uma das duas estações onde o jogo termina.

    Não espere mais, baixe o aplicativo (o mais rápido possível)!
  • Sinta-se à vontade para vir e dar sua opinião sobre essa experiência única no X (antigo Twitter) em nossa conta @StGermain_IDFM
Baludik no Google Play
Baludik na App Store

