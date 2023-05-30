Notícias semelhantes

Por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta 2023 , que acontecerá no sábado, 3 de junho, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região do Vallée de Montmorency, convida você a conhecer nossas equipes na quarta-feira, 7 de junho, das 16h00 às 19h00, na estação Enghien-les-Bains.

Um pneu furado ou uma bicicleta descarrilada? Traga sua bicicleta até nosso estande de conserto.

Foi uma oportunidade para conversar com nossas equipes e descobrir toda a oferta de mobilidade suave da região e os serviços oferecidos pela Île-de-France Mobilités em termos de viagens mais ecológicas.

Não espere mais! Até na quarta-feira, 7 de junho, das 16h às 19h, na estação Enghien-les-Bains.

Manutenção e diagnóstico gratuitos da bicicleta das 16h às 19h pela Solicycle.

Para mais informações ou para fazer suas perguntas, acesse a conta do Twitter: @Mtmorency_IDFM.