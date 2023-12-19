Notícias semelhantes

A partir de 1º de janeiro de 2024, encontre as últimas notícias em suas linhas na região de Centre e South Yvelines na sua página local de notícias no site da Île-de-France Mobilités
Seus contatos mudam, mas suas linhas permanecem!
Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Centro e Sul de Yvelines:
- Junte-se à nossa conta X (ex-Twitter) @CSYvelines_IDFM
- Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 78 > Centre e South Yvelines
- Por telefone no 01 34 57 57 57
- Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem CSY para 93100
Para encontrar todas as informações sobre suas linhas de ônibus na região de Centre e South Yvelines, acesse iledefrance-mobilites.fr
Para calcular uma rota:
- Como se locomover > Instruções
Para encontrar os horários:
- Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
- Notícias > 78 > Centre e South Yvelines
Quais linhas estão em questão?
- Todas as antigas linhas Rambouillet da Transdev
- Linhas 2, 9, 13, 17, 21, 22, 31, 35, 38, 40, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 61, 65, 67 e 67D
- Transdev CSO linhas 1, 2, 23 e 27
- Linhas 14, 17S, 28, 38, 41, 170, 171, 172, 511 e 512 da Transdev Ecquevilly
- A linha Keolis N145
- Linha 403 da Francilité Saint Quentin
- Rotas 36-15, 39-02, 39-07 (A-B-C-D), 39-10, 39-13, 39-17, 39-18, 39-27, 39-28 (A-B-C-D-E-F), 39-35 (A-B), 39-36, 39-38, 39-003, 39-29 (1-2-3-4), 39-30 (A-B-C-D), 39-31, 39-103, 39-203, 39-303, 39-403 e NAV BEL AIR DA SVAC
- Linhas B, FA, M, P, Q, V, 5, 7, 12, 14 e 19 de Hourtoule
Lista de Comunidades de Municípios e Aglomerações atendidas: Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires, Communauté de Communes Cœur d'Yvelines, Communauté de Communes Gally Mauldre, Communauté de Communes Haute Vallée de Chevreuse, Communauté de Communes du Pays Houdanais, Communauté de Communes du Pays de Limours, Communauté d'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.