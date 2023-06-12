Notícias semelhantes

Encontre as últimas notícias em suas linhas na região da Grande Versalhes na página local de notícias do site da Île-de-France Mobilités
A partir de 1º de agosto, seus contatos mudam, mas suas linhas permanecem!
Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr
E na conta do território no Twitter @Versailles_IDFM (@PhebusKeolis até 31 de julho).
As linhas em questão são:
- Todas as antigas linhas Keolis Phebus
- Linhas 6, 27, 28, 29, 30, 38, 54, 55 e 460 da Transdev Nanterre
- Linhas 17, 71, 76 e 177 da Transdev Ecquevilly
- Linhas 52, 53 e 54 da Keolis Yvelines
- Horas Hourtoule linhas 11, 41 e 111
- Linhas 40, 43 e 51 da STAVO
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.
Aqui explicamos tudo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus
Lista de municípios atendidos: Bailly, Bois-d'Arcy, Bougival, Boulogne-Billancourt, Buc, Croissy-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Garches, Guyancourt, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi, Marnes-la-Coquette, Montigny-le-Bretonneux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Cyr-l'École, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Vaucresson, Versailles, Viroflay.