Notícias semelhantes

Seu ônibus noturno está esperando pelo seu RER A da estação Saint-Germain-en-Laye para levá-lo para casa.

Seu ônibus deixa você em Saint-Germain-en-Laye de segunda a sábado, com partida a cada 40 minutos das 22h à 1h30.

Como funciona o Ônibus Noturno?

1- Na parada à direita da R3 da estação de trem Saint-Germain-en-Laye, entro no ônibus que diz "SOIR",

2- Eu valido meu bilhete,

3- Eu aviso o motorista quando quero descer,

4- Seu motorista adapta sua rota para te deixar o mais próximo possível da sua casa (na rota da linha), mesmo entre duas paradas!

Este serviço funciona sem reservas. Todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos, assim como nas linhas de ônibus habituais.

Seu ônibus noturno de Saint-Germain-en-Laye:

Saindo da rodoviária em Saint-Germain-en-Laye, seu Ônibus Noturno opera de segunda a sábado, das 21h50 à 1h20 e até 1h30 aos sábados.