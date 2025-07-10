Notícias semelhantes

Como participar?

: Inscreva-se na página dedicada para participar do sorteio e tente ganhar vouchers ao final do desafio. Os primeiros 245 inscritos no desafio receberão um ingresso bônus para cinema! De 3 a 30 de novembro : Tentem alcançar coletivamente a meta de 1.666.000 validações nas linhas que circulam em seu território.

Quem pode participar?

Todos os viajantes com mais de 4 anos, que vivam ou trabalham no território onde o desafio acontece e possuem um bilhete de transporte válido durante o período do desafio poderão participar e tentar ser sorteados entre os 3 sortudos vencedores de seu território.