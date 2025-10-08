Notícias semelhantes

De 3 a 30 de novembro de 2025, tente alcançar a meta de 785.000 validações nas linhas de ônibus da sua área de Sénart.
No ano passado, no mesmo período, foram registradas 759.000 validações.
Como participar?
- De 3 de novembro até o final do desafio : Inscreva-se na página dedicada para participar do sorteio e tente ganhar vouchers ao final do desafio. Os primeiros 245 inscritos no desafio receberão um ingresso bônus para cinema!
- De 3 a 30 de novembro : Tentem alcançar coletivamente a meta de 785.000 validações nas linhas que correm em seu território.
- 1 a 14 de dezembro: É hora do sorteio e do anúncio dos vencedores!
Quem pode participar?
Todos os viajantes com mais de 4 anos, que vivam ou trabalham no território onde o desafio acontece e possuem um bilhete de transporte válido durante o período do desafio poderão participar e tentar ser sorteados entre os 3 sortudos vencedores de seu território.