Notícias semelhantes

4 novas paradas serão atendidas na linha 37, na cidade de Montmagny, para permitir o acesso à Universidade Sorbonne-Paris-Nord e ao Centro Comercial Les Sablons.
A estação "Gare d'Epinay-Villetaneuse" foi renomeada para "Les Arcades", e as paradas "Pont TLN" e "Chapelle Sainte-Thérèse" não serão mais atendidas; você pode consultar as paradas "Gare d'Épinay-Villetaneuse" e "08 Mai 45".
Mapa da nova rota da linha 37 entre Gare d'Epinay-sur-Seine e Les Flanades T5: 1 parada foi modificada: "Gare d'Epinay-Villetaneuse" foi renomeada para "Les Arcades" e quatro novas paradas serão atendidas: "Gare d'Epinay-Villetaneuse", "Les Sablons", "Avenue du Maroc - Université" e "Centre Commercial Les Sablons", as paradas "Pont TLN" e "Chapelle Sainte Thérèse" foram removidas.