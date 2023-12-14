Notícias semelhantes

Linha 1:
- 2 novas paradas atenderam "Château d'Eau" e "UNM/UTAC" em Linas para uma melhor conexão com as linhas M151, M153 e 91-05 durante o dia
Linha 6:
- 3 novas paradas atendem "Promenades de Brétigny" e "Centre commercial Maison Neuve" em Brétigny-sur-Orge e "Crèche" em Cheptainville
Linha 7:
- 3 novas paradas atendem "Arpenty", "La Tuilerie" em Breuillet e "Les Belles Vues" em Arpajon
Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?
Você precisa reservar sua carona. Um veículo te pega em uma parada próxima a você e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha. O serviço opera como um retransmissor das linhas regulares das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira.
Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:
- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
- No site dedicado à DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)
Você pode reservar sua viagem de 1 hora até 30 dias antes.
Encontre todas as notícias, informações e agendas do seu TàD no site tad.iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @CoeurEs_IDFM