Notícias semelhantes

A partir de 8 de janeiro de 2024, descubra as novas paradas atendidas pelo seu TàD

Linha 1:

  • 2 novas paradas atenderam "Château d'Eau" e "UNM/UTAC" em Linas para uma melhor conexão com as linhas M151, M153 e 91-05 durante o dia

Consulte a linha 1 do folheto T&D

Linha 6:

  • 3 novas paradas atendem "Promenades de Brétigny" e "Centre commercial Maison Neuve" em Brétigny-sur-Orge e "Crèche" em Cheptainville

Consulte o flyer TtoD linha 6

Linha 7:

  • 3 novas paradas atendem "Arpenty", "La Tuilerie" em Breuillet e "Les Belles Vues" em Arpajon

Consulte a linha 7 do folheto T&D

Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?

Você precisa reservar sua carona. Um veículo te pega em uma parada próxima a você e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha. O serviço opera como um retransmissor das linhas regulares das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:

  • No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
  • No site dedicado à DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr
  • Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)

Você pode reservar sua viagem de 1 hora até 30 dias antes.

Encontre todas as notícias, informações e agendas do seu TàD no site tad.iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @CoeurEs_IDFM  

Encontre todas as notícias sobre suas falas no X account@CoeurEs_IDFM

