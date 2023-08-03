Notícias semelhantes

Veja abaixo os novos horários para suas linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na área de Grand Versailles, válidos de 1º a 27 de agosto de 2023
Mais informações em tempo real no site da Île-de-France Mobilités e na conta do Twitter: @Versailles_IDFM
Em Grand Versailles, novos horários nas linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Publicado em
Leitura 1 min
Veja abaixo os novos horários para suas linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na área de Grand Versailles, válidos de 1º a 27 de agosto de 2023
Mais informações em tempo real no site da Île-de-France Mobilités e na conta do Twitter: @Versailles_IDFM