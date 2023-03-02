Notícias semelhantes

VIAJE SEM ESTRESSE, COM CONEXÕES GARANTIDAS ENTRE ÔNIBUS E TREM.
A partir de 6 de março, sua linha 17 adaptará seu horário aos dos trens da linha H, na direção da Gare de Domont pela manhã e na direção de Écouen Maillol à noite.
Novos horários na sua linha 17 a partir de 6 de março de 2023
Encontre os novos horários da sua linha 17 válidos a partir de 6 de março de 2023
A partir de 6 de março, sua linha 17 adaptará seu horário aos dos trens da linha H, na direção da Gare de Domont pela manhã e na direção de Écouen Maillol à noite.