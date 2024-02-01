Notícias semelhantes

Como eu participo?
É muito simples, envie para nós antes de 9 de fevereiro de 2024 em uma mensagem privada no X (ex-Twitter) @Melun_IDFM :
- Seu primeiro nome
- O primeiro nome do destinatário
- A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*
- A linha de ônibus em questão
As 3 primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma confirmação por Mensagem Privada da publicação efetiva.
*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.