Notícias semelhantes

Como eu participo?

É muito simples, envie-nos antes de 9 de fevereiro de 2024 em uma mensagem privada no X (ex-Twitter) @Senart_IDFM :

Seu primeiro nome

O primeiro nome do destinatário

A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*

A linha de ônibus em questão

As 3 primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma confirmação por Mensagem Privada da publicação efetiva.

*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.

Para encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Senart_IDFM