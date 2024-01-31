Notícias semelhantes

Declare seu amor no ônibus para o Dia dos Namorados

Por ocasião do Dia dos Namorados de 2024, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Sénart, oferece a oportunidade de exibir suas declarações nas telas dos veículos durante o dia 14 de fevereiro.

Como eu participo?

É muito simples, envie-nos antes de 9 de fevereiro de 2024 em uma mensagem privada no X (ex-Twitter) @Senart_IDFM :

  • Seu primeiro nome
  • O primeiro nome do destinatário
  • A mensagem a ser transmitida (máximo 200 caracteres)*
  • A linha de ônibus em questão

As 3 primeiras mensagens recebidas de cada linha serão transmitidas e você receberá uma confirmação por Mensagem Privada da publicação efetiva.

*Reservamo-nos o direito de recusar qualquer mensagem considerada inadequada.

Para encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Senart_IDFM

