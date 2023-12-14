Notícias semelhantes

Linha N123: Um novo ônibus noturno entre Paris Châtelet e Gare d'Arpajon
- Uma nova linha noturna da noite de 1º para 2 de janeiro de 2024 conectará a estação Arpajon à estação Paris Châtelet via a parada "Salvador Allende" (La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon)
- Ônibus são 7 dias por semana, durante todo o ano, das 23h40 às 4h20, com passagem a cada hora em ambas as direções do trânsito.
E sempre sua linha N131 da estação Brétigny-sur-Orge até Paris Gare de Lyon!
- Ônibus são 7 dias por semana, durante todo o ano, das 23h50 às 5h50, com passagem a cada hora.