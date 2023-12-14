Seu novo serviço noturno para Paris Châtelet!

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 1º de janeiro de 2024, descubra o novo ônibus noturno que liga a Gare d'Arpajon a Paris Châtelet

Linha N123: Um novo ônibus noturno entre Paris Châtelet e Gare d'Arpajon

  • Uma nova linha noturna da noite de 1º para 2 de janeiro de 2024 conectará a estação Arpajon à estação Paris Châtelet via a parada "Salvador Allende" (La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon)
  • Ônibus são 7 dias por semana, durante todo o ano, das 23h40 às 4h20, com passagem a cada hora em ambas as direções do trânsito.

Descubra o flyer do ônibus noturno N123

 -  3.3 MB
Mapa do ônibus noturno N123

E sempre sua linha N131 da estação Brétigny-sur-Orge até Paris Gare de Lyon!

  • Ônibus são 7 dias por semana, durante todo o ano, das 23h50 às 5h50, com passagem a cada hora.

Consulte o folheto do ônibus noturno N131

 -  9.1 MB
Encontre todas as notícias sobre suas falas no X account@CoeurEs_IDFM

Notícias semelhantes